Работы украинской художницы были представлены благодаря нью-йоркской галерее Vellum Projects . Мероприятие проходило с 19 по 23 января.

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В чем особенность Los Angeles Art Show

Los Angeles Art Show имеет 26-летнюю историю и является местом встречи влиятельных художников, дизайнеров и коллекционеров. В этом году событие дополнили более 80 галерей, музеев и художественных организаций из США, Европы и Южной Кореи. Рынок попытался охватить все направления современного искусства, в частности NFT и попсюрреализмом.

Главными темами происшествия стали:

женщины;

наука;

технологии.

Участие украинки

4 работы Зои Скоропаденко были выставлены в секции Works on Paper. Две работы из серии "Почитатели кофе" – портреты английской королевы Екатерины Перр и британского композитора Томаса Адеса. Еще на двух картинах художница изобразила британских аристократов 19 века.

Идея этой серии линогравюр в первую очередь пришла к украинке, когда та работала копиистом в одном из парижских музеев. Там женщина увидела серию картин, персонажи которых пьют абсент, а затем подумала, что кофе – куда более популярный и доступный напиток, поэтому есть смысл рисовать любителей кофе.

Позже художница посетила Национальную портретную галерею в Лондоне, где ее очаровали классические работы. Так она пришла к выводу, что можно объединить камерные и тёплые портреты с тематикой кофе. Для любопытства украинка решила добавить немного гротеска в стиле Фрэнсиса Бэкона, известнейшего художника XX столетия, работы которого шокировали современников и в то же время были очень положительными.

Для этих портретов лучше всего подходила техника линогравюры, которая, фактически, появилась в начале XX века как одна из самых дешевых техник работы для художника.

– отмечает Зоя Скоропаденко.

Творчество Зои Скоропаденко увенчалось успехом. Картинами стали интересоваться многие коллекционеры, прежде всего в США.

Несколько лет украинка тесно сотрудничала с галереей города Нью-Порт-Бич, в 50 километрах от Лос-Анджелеса. Но, говорит, давно хотела попасть на артрынок именно в Лос-Анджелесе. Такую возможность представила галерея Vellum Projects.

Я очень люблю аудиторию из Калифорнии. Там большие дома с просторными стенами – и их хозяева очень уважают искусство и имеют хороший вкус. Там достаточно много людей с художественным образованием, которые не стали художниками, однако сохранили любовь к искусству,

– делится Зоя Скоропаденко.

Художница из Украины приняла участие в Los Angeles Art Show / Фото UaPost.US