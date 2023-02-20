Лодзь – найзавантаженіше місто в Польщі

Так, згідно з останнім дослідженням TomTom Traffic Index 2023, у Лодзі потрібно 19 хвилин і 30 секунд, щоб проїхати 10 кілометрів. А це на 1 хвилину і 10 секунд більше, ніж роком раніше. З урахуванням цих критеріїв і беручи до уваги лише міста з кількістю населення до 800 тисяч жителів, Лодзь – номер 1 у всій Європі за інтенсивністю заторів.

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У середньому за рік водії в Лодзі проводять 179 годин за кермом, з яких 77 годин – у пробках. Це за умови, якщо відстань у 20 кілометрів долається щодня протягом 5 робочих днів на тиждень.

У яких ще польських містах найбільші затори

Краків також не рай для водіїв. Тут на подолання 10 кілометрів потрібно в середньому 16 хвилин та 40 секунд. Загалом у столиці Малопольщі водії проводять за кермом 157 годин, з яких 67 годин – це час, який вони втратили через затори.

Вроцлав є третім найбільш завантаженим містом у Польщі. Аби проїхати 10 кілометрів, доведеться виділити 15 хвилин і 20 секунд. Місцеві водії простояли 55 годин у пробках.

До слова! Найзавантаженішим містом у світі визнано столицю Колумбії – Богота, а якщо аналізувати лише центр міста, то лідирує Лондон.