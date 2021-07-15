Литва вдвічі знизила ціни на довгострокові візи для українців

Литва користується популярністю серед українських емігрантів. Наші громадяни зауважують, що у цій країні до них ставляться напрочуд прихильно. Та вартість національних довгострокових віз донедавна була надто високою для більшості потенційних емігрантів.

Та зараз є гарна новина для охочих поїхати до Литви. Її повідомив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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Скільки буде коштувати литовська довгострокова віза

Уряд країни прийняв рішення знизити вартість національних довгострокових віз для громадян України на 50%.

Допис із такою заявою український міністр закордонних справ опублікував на своїй офіційній сторінці у твіттері. За його словами, вартість візи для працевлаштування або навчання тепер для українців складатиме 60 євро.

Вдвічі знизили вартість національних довгострокових віз між Литвою та Україною (працевлаштування, навчання, возз'єднання сім'ї). Зі 120 євро, як пропонувала литовська сторона, до 60 євро. Відповідну угоду затвердив уряд,

– написав Дмитро Кулеба.

Громадяни України можуть подорожувати до Литви без віз, як і в інші території Шенгенської зони. Але перебувати на території країни можна не більше як 90 днів на кожні 180 днів.

Курс євро до української гривні сьогодні становить 32,25 за даними НБУ.