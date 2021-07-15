Сейчас есть хорошая новость для желающих поехать в Литву. Ее сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба .

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Сколько будет стоить литовская долгосрочная виза

Правительство страны приняло решение снизить стоимость национальных долгосрочных виз для граждан Украины на 50%.

Сообщение с таким заявлением украинский министр иностранных дел опубликовал на своей официальной странице в твиттере. По его словам, стоимость визы для трудоустройства или учебы теперь для украинцев будет составлять 60 евро.

Вдвое снизили стоимость национальных долгосрочных виз между Литвой и Украиной (трудоустройство, обучение, воссоединение семьи). Из 120 евро, как предлагала литовская сторона, до 60 евро. Соответствующее соглашение утвердило правительство,

– написал Дмитрий Кулеба.

Граждане Украины могут путешествовать в Литву без виз, как и в другие страны Шенгенского соглашения. Но находиться на территории страны можно не более 90 дней в каждые 180 дней.