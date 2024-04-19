В частности, литовцам советуют отказаться от отдыха в Таиланде, Турции и Египте. Именно по этим направлениям следует больше всего россиян.
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Литва призывает выбирать направления с меньшим количеством россиян
Канцлер МИД Литвы Инга Чернюк предупредила, что литовцы, которые путешествуют в страны, популярных среди российских туристов, могут столкнуться с потенциальными конфликтными ситуациями из-за различных политических взглядов на войну в Украине.
Если мы можем выбрать европейское направление, выберем его,
– призвала Чернюк.
Она отметила, что некоторые страны пытаются привлечь российских туристов, предлагая им уникальный взгляд на конфликт в Украине, позиционируя себя в нейтральной "серой зоне".
В частности, лояльными к россиянам странами канцлер назвала Таиланд, Турцию и Египет, которые занимают нейтральную позицию относительно войны в Украине. Они забиты российскими туристами, и дополнительные риски конфликтов между туристами значительно возросли.
В Турции много российских туристов / Фото Unsplash
Чернюк подчеркнула возможность эскалации напряженности в таких странах, как Молдова, Грузия и Армения. Она добавила, что некоторые общества могут не совпадать с ценностями Литвы, что может привести к конфликтам.
При этом канцлер отметила, что активное выражение мнения или заявления относительно войны в Украине могут привести к более серьезным конфликтам, когда туристам может понадобиться консульская помощь.