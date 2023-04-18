Юристи з України зможуть працювати ще в одній країні

Литовське Міністерство юстиції прагне надати можливість юристам третіх країн з професійними званнями надавати юридичні послуги в Литві та користуватися гарантіями адвокатської діяльності. Зокрема, це стосується і українців.

Литва планує дозволити працювати у себе юристам з України

У Мін'юсті підкреслили, що необхідність створити умову для діяльності в Литві юристів з третіх країн визначили зв'язки з українською адвокатською спільнотою, яка переїхала до Литви через війну.

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Адвокатська спільнота виявила сильне бажання не лише не втрачати свої професійні компетенції, а й також допомогти іншим громадянам України, які втекли від війни і перебувають в Литві,

– повідомили BNS у міністерстві.

Проєкт, запропонований міністерством, передбачає, що адвокати зможуть розпочати свою діяльність тільки після того, як будуть зареєстровані у списку юристів третіх країн, які мають право надавати послуги в Литві.

Адвокати третіх країн у Литві зможуть:

надавати тільки ті послуги, які пов'язані з національним або міжнародним публічним правом країни, в якій особі надали професійне звання;

надавати послуги у процесах тільки разом з адвокатом, внесеним до списку литовських адвокатів, що практикують.

Що треба зробити?

Юристи з третіх країн повинні будуть вказати професійну організацію, до якої вони належать, або первісне професійне ім'я адвоката так, щоб це ім'я можна було відрізнити від імені литовського адвоката.

Особи, які бажають надавати послуги, повинні будуть застрахувати свою професійну цивільноправову відповідальність, дотримуватися Закону про адвокатуру та Кодексу етики литовських адвокатів.

Наразі Закон про адвокатуру не поширюється на сторонніх юристів, за винятком випадків, коли міжнародними договорами передбачено інше.

Занести до списку зможуть не всіх

Згідно з пропозиціями, до списку юристів із третіх країн не можуть бути занесені юристи з держав, які вчиняють збройну агресію або геноцид проти інших держав, злочини проти людяності або воєнні злочини. Також вони не можуть бути з країн, з якими Литва припинила або обмежила дипломатичні відносини.