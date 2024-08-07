У готелях Туреччини починається тиха паніка:  літо-2025 буде для туризму кошмарним

У тривожному прогнозі для туристичного сектору Мехмет Ішлер, президент ETIK, описав майбутнє літо 2025 року як "нічний кошмар". Ця сувора оцінка була поширена в турецьких ЗМІ, що викликає тривогу щодо викликів, з якими галузь може зіткнутися в найближчому майбутньому.

Літо-2025 стане для турецького туризму кошмарним

Серед основних причин їм названо високу інфляцію, зростання витрат на ресурси, що вводяться, придушення іноземної валюти, а також втрата числа туристів. А зараз в готелях Туреччини вже починається тиха паніка.

Читайте також Нагадує пекло: найпопулярніший курорт Греції переживає "найгірший сезон в історії"

Зацікавлені сторони повідомляють, що цього року туристична галузь постає перед труднощами, що викликають занепокоєння. Стагнація валютного курсу в поєднанні зі стрімкою інфляцією та стабільно низькою прибутковістю спричинили значне навантаження на бізнес. Крім того, втрата туристів перевищила початкові прогнози, що ще більше загострило проблеми, з якими стикається галузь.

Галузевий експерт Ішлер висловив серйозне занепокоєння щодо відновлення туристичного сектору Туреччини, припускаючи, що без доступу до доступних кредитів ситуація може погіршитися. Він стверджує, що запровадження низькопроцентних кредитів для професіоналів туристичної галузі має вирішальне значення для подолання фінансового дефіциту та забезпечення більш стабільної перспективи до 2025 року.

Якщо відповідні кредити не будуть надані, 2025 стане кошмаром для туристичного сектора і 60 підгалузей,

– запевнив турецький експерт.

Ішлер попереджає, що ненадання такої підтримки може призвести до катастрофічних наслідків не лише для туристичної галузі, а й для 60 пов'язаних з нею підгалузей, які залежать від неї. Оскільки сектор бореться з поточними викликами, потреба в рішучих діях є як ніколи нагальною.



Літо-2025 стане для турецького туризму кошмарним / Фото Unsplash

Лідери галузі підкреслили важливу роль готелів та туристичних підприємств у генеруванні іноземної валюти для держави. Однак вони підкреслили значне занепокоєння: ці підприємства не отримують необхідних стимулів натомість.

За їх словами, туристичний сектор був рятівним колом для країни, сприяючи надходженню іноземної валюти, створенню робочих місць і допомагаючи закрити дефіцит поточного рахунку платіжного балансу. Зараз вкрай важливо, щоб цей життєво важливий сектор сам отримав підтримку.