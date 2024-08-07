Лето-2025 станет для турецкого туризма кошмарным

Среди основных причин им названа высокая инфляция, рост затрат на ресурсы, вводимые, подавление иностранной валюты, а также потеря числа туристов. А сейчас в отелях Турции уже начинается тихая паника.

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Заинтересованные стороны сообщают, что в этом году туристическая отрасль стоит перед трудностями, вызывающими беспокойство. Стагнация валютного курса в сочетании со стремительной инфляцией и стабильно низкой доходностью вызвали значительную нагрузку на бизнес. Кроме того, потеря туристов превысила первоначальные прогнозы, что еще больше обострило проблемы, с которыми сталкивается отрасль.

Отраслевой эксперт Ишлер выразил серьезное беспокойство относительно восстановления туристического сектора Турции, предполагая, что без доступа к доступным кредитам ситуация может ухудшиться. Он утверждает, что введение низкопроцентных кредитов для профессионалов туристической отрасли имеет решающее значение для преодоления финансового дефицита и обеспечения более стабильной перспективы до 2025 года.

Если соответствующие кредиты не будут предоставлены, 2025 станет кошмаром для туристического сектора и 60 подотраслей,

– заверил турецкий эксперт.

Ишлер предупреждает, что непредоставление такой поддержки может привести к катастрофическим последствиям не только для туристической отрасли, но и для 60 связанных с ней подотраслей, которые зависят от нее. Поскольку сектор борется с текущими вызовами, потребность в решительных действиях является как никогда насущной.



Лето-2025 станет для турецкого туризма кошмарным / Фото Unsplash

Лидеры отрасли подчеркнули важную роль отелей и туристических предприятий в генерировании иностранной валюты для государства. Однако они подчеркнули значительное беспокойство: эти предприятия не получают необходимых стимулов взамен.

По их словам, туристический сектор был спасательным кругом для страны, способствуя поступлению иностранной валюты, созданию рабочих мест и помогая закрыть дефицит текущего счета платежного баланса. Сейчас крайне важно, чтобы этот жизненно важный сектор сам получил поддержку.