Літак Лондон – Вільнюс здійснив вимушену посадку в Польщі: усе через агресивного пасажира

У перший день 2023 року пілоти були змушені посадити літак, який прямував з Лондона до Вільнюса, у польському Познані. Причиною такого маневру став агресивний пасажир напідпитку.

Про це повідомив польський портал TVN24, посилаючись на речника місцевого відділу прикордонників.

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Літак з Лондона до Вільнюса вимушено приземлявся у Польщі

Інцидент трапився ввечері 1 січня. Близько 23 години прикордонників на пункті Познань-Лавиця повідомили, що на борту рейсу Лондон – Вільнюс є нетверезий чоловік. Аби убезпечити інших пасажирів і екіпаж літака, головний пілот вирішив зробити вимушену зупинку. Лайнер посадили в Познані, щоб зняти з борту чоловіка з борту.

Порушником виявився 50-річний громадянин Литви. Він поводився неприйнятно, продовжував розпивати власний алкоголь, ображав та штовхав інших пасажирів, а також погрожував бортпровідникам, які намагалися його заспокоїти.

По приземленню прикордонники піднялися на борт літака та вивели порушника. Йому довелося залишитися на території Польщі. Перші аналізи показали 1,5 проміле алкоголю в крові.