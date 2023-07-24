Туристів масово евакуюють із грецького острова через лісові пожежі

Тисячі туристів втікають із курортного острова Родос. У регіоні шість днів вирують лісові пожежі. Це наймасштабніша евакуація в історії Греції.

Лісові пожежі охопили грецький острів Родос і впритул підібралися до готелів. За останньою інформацією, евакуювали вже понад 19 тисяч туристів.

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Наймасштабніша евакуація в історії

Людей вивозять із приватних віл, готелів та пансіонатів на Родосі. Греція довго страждала від надмірної спеки, яка згодом спричинила лісові пожежі. Сильний вітер значно ускладнює стримування вогню.

У грецькому уряді стверджують, що це найбільша пожежна евакуація за всю історію країни. Деякі туристи поїхали із зони пожеж самостійно, скориставшись власним транспортом.

Багатьом довелось покинути свої готелі, коли полум'я дісталося приморських сіл Лардос, Кіотарі, Калатос та Геннаді. Люди збиралися просто на вулиці під багряним від пожеж небом і чекали, коли їх заберуть у безпечне місце. Деякі гості острова мусили провести ніч у спортзалах, школах та на стадіонах.

Туристів вивозять сушею і морем

Частину людей вивезли з небезпечної території по суші, а ще частину – морем. Туристичні оператори намагаються забрати своїх туристів із Греції. Для цього вони замовляють додаткові чартерні рейси. А також скасовують ті літаки, які мали доставити на острів Родос нових відпочивальників.

Грецький уряд повідомляє, що серйозно постраждалих за ці дні немає. Але дев'ятьох людей госпіталізували, у більшості з них проблеми з диханням через дим.

Влада попереджає, що масштабні лісові пожежі вируватимуть ще кілька днів. Температура повітря в Греції зараз критично висока. В неділю вона досягла 43°C у столиці – Афінах, а на внутрішніх рівнинах країни було зафіксовано 45°C.