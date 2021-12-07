Лише за кілька годин: у Варшаві чоловік витратив 120 тисяч злотих у клубі

В одному з go-go клубі, що розташований у Варшаві, чоловік за вечір втратив фактично всі заощадження. Найгірше, що бідолаха не пам'ятає як та на що витратив 120 тисяч злотих.

Прикра ситуація трапилася з Петром, який наразі живе і працює у польській столиці.

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Він розповів, що того вечора разом з друзями гуляли та випивали. Коли компанія проходила повз go-go клубу, вродливі дівчата запросили їх всередину.

Одна з них побачила, що ми трохи випили й запитала, чи не хочемо ми продовжити цей приємний вечір. Вона також гарантувала нам, що перший напій буде безкоштовним,

– пригадав Петро.

За словами потерпілого, це виявилося неправдою, бо за нього чоловіку довелося заплатити. Потім до них підсіли кілька дівчат, а Петра запросили до якоїсь VIP зали. Що було далі – чоловік не пам'ятає. Потерпілий припускає, що хтось з дівчат чи працівників закладу міг підсипати якусь речовину йому у напій.

"Підозрюю, що мені щось підсипали у напій і я перестав розуміти, що роблю. Мені підносили термінал, щоб я вводив PIN. Які там були суми – я не розумів. Майже всі гроші, що були у мене на рахунку, зникли. Залишилося лише 400 злотих", – прокоментував Петро.

У клубі все заперечують

Клуб надав запис із відеокамер, як доказ, що Петра ні до чого не примушували. Зрештою, прокуратура відмовилася порушувати справу, а суд відхилив апеляцію.

Зібрані докази, показання потерпілого та його знайомого, відео з камер спостереження та показання працівників клубу не вказують на те, що було скоєно злочин. І навіть якщо в цій ситуації постраждалий перебував у нетверезому стані, він несе відповідальність за свої дії,

– пояснила представниця Окружного суду у Варшаві.

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Національна прокуратура веде розслідування щодо порушень у go-go клубах по всій Польщі. Потерпілий сподівається, що після розголосу його ситуації інші постраждалі також відгукнуться і разом їм вдасться повернути хоча б частину грошей.

Такий сценарій повторюється рік у рік. Клієнти go-go клубів скаржаться, що заплатили величезні суми за напої та виступи. Багато хто твердить, що їх буквально "обчистили".