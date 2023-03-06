Навколо світу за 3 роки: анонсували унікальний круїз семи континентами – фото розкішних кают
Джерело:The Independent
Міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запускає перший в світі круїз тривалістю 3 роки. Таку тривалу мандрівку пропонують насамперед цифровим кочівникам.
Life at Sea Cruises анонсувала кругосвітній круїз на три роки
Корабель пройде близько 210 тисяч кілометрів, охопивши 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Також туристи зможуть відвідати 13 із 14 чудес світу. Приблизно третину ночей вони проведуть в готелях на суші під час зупинок на 2 – 3 дні.
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Компанія вже відкрила продаж квитків на перший кругосвітній круїз. Корабель вирушить у подорож у листопаді цього року.
Стартовий поінт – Стамбул. Пасажирів також заберуть у Барселоні та Маямі. Круїз офіційно розпочнеться після цього. Ті, хто вирішить приєднатися, проведуть у морі 3 роки.
Life at Sea Cruises почала працювати над проєктом ще до пандемії. 2022-го вирішили більше не відкладати – круїз хотіли запустити якнайшвидше. Так, уже цього року він вийде у море. Квитки, до речі, вже продають.
Де і як житимуть й відпочиватимуть гості / Фото Life at Sea
Деталі пропозиції
Організатори круїзу запевняють, що тур стане ідеальним для людей, які працюють віддалено, адже вартість трохи більше ніж 80 доларів на день – це дешевше, ніж оренда на суші.
Ціни на каюти стартують від 90 000 доларів. Всього для броні є 400 кімнат, але розміститися в них зможуть 1 074 мандрівники.
У вартість туру включені:
- доступ до всіх ресторанів,
- ультрасучасний оздоровчий центр,
- сонячна тераса та басейн,
- високошвидкісний інтернет,
- розваги та семінари зі збагачення.
На кораблі також працюватиме цілодобовий госпіталь із безкоштовним відвідуванням лікаря. Також для туристів буде доступний бортовий бізнес-центр, який включає кімнати для переговорів, 14 офісів, лаунж і бізнес-бібліотеку.
Якщо мандрівники засумують за домом, друзям та родичам дозволено відвідувати їх безплатно.