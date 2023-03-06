Навколо світу за 3 роки: анонсували унікальний круїз семи континентами – фото розкішних кают

Міжнародна круїзна компанія Life at Sea Cruises запускає перший в світі круїз тривалістю 3 роки. Таку тривалу мандрівку пропонують насамперед цифровим кочівникам.

Life at Sea Cruises анонсувала кругосвітній круїз на три роки

Корабель пройде близько 210 тисяч кілометрів, охопивши 375 портів у 135 країнах на семи континентах. Також туристи зможуть відвідати 13 із 14 чудес світу. Приблизно третину ночей вони проведуть в готелях на суші під час зупинок на 2 – 3 дні.

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Компанія вже відкрила продаж квитків на перший кругосвітній круїз. Корабель вирушить у подорож у листопаді цього року.

Стартовий поінт – Стамбул. Пасажирів також заберуть у Барселоні та Маямі. Круїз офіційно розпочнеться після цього. Ті, хто вирішить приєднатися, проведуть у морі 3 роки.

Life at Sea Cruises почала працювати над проєктом ще до пандемії. 2022-го вирішили більше не відкладати – круїз хотіли запустити якнайшвидше. Так, уже цього року він вийде у море. Квитки, до речі, вже продають.

Де і як житимуть й відпочиватимуть гості / Фото Life at Sea

Деталі пропозиції

Організатори круїзу запевняють, що тур стане ідеальним для людей, які працюють віддалено, адже вартість трохи більше ніж 80 доларів на день – це дешевше, ніж оренда на суші.

Ціни на каюти стартують від 90 000 доларів. Всього для броні є 400 кімнат, але розміститися в них зможуть 1 074 мандрівники.

У вартість туру включені:

доступ до всіх ресторанів,

ультрасучасний оздоровчий центр,

сонячна тераса та басейн,

високошвидкісний інтернет,

розваги та семінари зі збагачення.

На кораблі також працюватиме цілодобовий госпіталь із безкоштовним відвідуванням лікаря. Також для туристів буде доступний бортовий бізнес-центр, який включає кімнати для переговорів, 14 офісів, лаунж і бізнес-бібліотеку.

Якщо мандрівники засумують за домом, друзям та родичам дозволено відвідувати їх безплатно.