Можна втратити все: яку головну помилку роблять майже всі туристи

Загублений багаж може зіпсувати будь-яку мандрівку. Співробітник аеропорту в Дубліні розповів, який вчинок туристів збільшує шанси на втрату валізки.

На жаль, багаж в аеропортах гублять доволі часто. У багатьох випадках причиною цього є помилка, якої часто припускають туристи.

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Яку помилку найчастіше роблять туристи

Співробітник аеропорту в Дубліні розповів: чимало туристів прикрашають свій багаж різноманітними стрічками або іншими деталями декору. Вони думають, що цим мінімізують ризики загублення валізки. Однак результат насправді – протилежний.

Стрічки, які люди прив'язують до своїх валіз, щоб їх можна було ідентифікувати, можуть викликати проблеми при скануванні сумок у багажному залі,

– розповів співробітник.

Він додав: якщо сумку не можна відсканувати автоматично, система попросить протокол ручної обробки. Далі це фактично гарантує, що валізка або сумка не потрапить на борт.

Які ласощі не варто перевозити у валізці

Окрім того, співробітник вирішив дати несподівану пораду: які ласощі за жодних обставин не варто перевозити у валізці. Мовиться про марципани. Чомусь їх так упаковують, що улюблений десерт мільйонів починає візуально нагадувати вибухівку. Це спричинить зайві проблеми мандрівникам. Особливо актуальною ця порада є для туристів, які відвідують Австрію, адже там марципани – один з найпопулярніших сувенірів.