Одна з країн ЄС хоче зробити навчання у школах обов'язковим для українських дітей: що сталося

Чимало українських дітей, які зараз вимушено перебувають закордоном, не відвідують місцеві школи, а навчаються дистанційно в українських. Не всі країни вважають, що це правильно, адже тоді діти "випадають" із системи навчання тамтешньої державної мови.

Зокрема, це стосується половини українських дітей-біженців у Латвії. У зв'язку із цим уряду пропонують запровадити обов'язкове навчання для українців у місцевих школах.

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У Латвії хочуть зобов'язати українських дітей відвідувати школу

За останніми даними, в Латвії офіційно зареєстровано 9 335 українських дітей шкільного віку. Цікаво, що значна частина батьків цих учнів, приблизно 4 100, обрали дистанційне навчання в українських школах.

Інтеграція дітей з України в Латвії стала актуальною проблемою, оскільки значна кількість цих дітей не навчається в школах. Відсутність у навчальних закладах сильно впливає на їх соціалізацію та психологічний стан, як підкреслила член правління руху "Хочу допомогти біженцям" Лінда Якобсоне-Гавала.

Діти мають бути у безпечному середовищі. Але якщо батьки йдуть на роботу, а діти весь день залишаються вдома – це небезпечна ситуація для дитини та для батьків, які на роботі хвилюються за неї,

– пояснила вона.

За її словами, у Латвії не запровадили правило, як у Литві та Естонії, що діти повинні обов'язково відвідувати місцеву школу. Водночас місцевий закон про загальну освіту також передбачає, щоб дитина відвідувала школу.

Тому на одному із засідань комісії було порушено це питання у міністерстві, щоб записали у законі зобов'язання відвідувати школу Латвії.

У Латвії пропонують зобов'язати українських дітей відвідувати школу / Фото UnSplash

Діти не ходять і на курси

Експерти звернули увагу на ще одну актуальну проблему – невирішеність питання асиміляції латиської мови. Варта уваги проблема з дітьми біженців, оскільки вони не можуть брати участь у мовних курсах через вікове обмеження, накладене на дорослих учасників, яке починається з 17 років.

Вони не навчаються в школі, як решта дітей, залишаються поза навчанням латиської мови. Міносвіти протягом року отримає реальне уявлення про те, скільки у нас таких дітей, чи проживають вони в Латвії, і що з ними робити, щоб наступного року починати їх навчати латиської мови,

– сказав голова Комісії Сейму з громадянства, міграції та згуртування суспільства Гунар Кутріс.

Зазначається, що діти живуть у Латвії вже рік, тому для них буде краще, якщо вони ходитимуть до школи та занурюватимуться у мовне середовище.