З Латвії виженуть понад тисячу росіян: що сталося

Понад тисячі громадянам Росії загрожує депортація з Латвії. Вони порушили закон про імміграцію.

Управління у справах громадянства та міграції Латвії підрахувало, що 1 167 росіян не виконали вимоги поправок до Закону про імміграцію та не подали документи на отримання посвідки на проживання у країні. Тож тепер їх мають депортувати.

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У Латвії змінили правила перебування

Восени 2022 року у Латвії були прийняті поправки до Закону про імміграцію. Тоді депортації з країни підлягали близько 25 тисяч колишніх негромадян Латвії, які після 2003 року прийняли громадянство Росії. Цим людям 2 вересня 2023 року мали анулювати їх постійні посвідки на проживання у Латвії.

Щоб отримати новий статус постійного жителя ЄС у Латвії, їм треба було пройти низку процедур. У тому числі люди 15 – 75 років мали підтвердити знання латиської мови та мати сертифікат категорії А2, виданий після 1 лютого 2001 року. Більша частина росіян не змогли скласти мовний іспит.

Тоді депутати запропонували тим, хто все робив за правилами, дати посвідку на проживання терміном на 2 роки, щоб вони могли вивчити латиську та скласти іспит. Решті 3 255 громадян Росії, які не подали потрібні документи, пропонували залишити Латвію до 30 листопада або намагатися отримати тимчасовий ВНЖ на інших підставах.

До кінця листопада документи на отримання будь-якої посвідки подали 1 344 особи – їх заявки розглядаються. Зібрана на кінець року інформація від прикордонників показує, що ще 904 особи перетнули зовнішній кордон Латвії та залишили країну.

Чимало проігнорували нові умови та не покинули країну

Натомість залишилося 1 213 осіб, які взагалі не зв'язувались з Дирекцією у справах громадянства та міграції та не подавали документи на отримання ВНЖ у Латвії чи ЄС. 46 росіян вирішили діяти превентивно і виїхали самі. Інших же тепер можуть виселити примусово.

Процес депортації російських громадян, які проживають у Латвії й не подали документи для отримання посвідки на проживання, буде дуже складним та обтяжливим,

– каже очільниця Дирекції у справах громадянства та міграції Майра Розе.

Наразі депортація загрожує 1 167 громадянам Росії, з них – 789 осіб віком понад 60 років. Росіяни, які мають поважні причини не складати тест з латиської мови, зможуть подати документи на дозвіл на проживання до 31 березня 2024 року.

Усі, хто не виконав нових умов без поважних причин, змушені будуть пояснити, чому не покидають країну. У лютому ці пояснення розглянуть.

Зауважимо, влітку 2023 року Литва позбавила 135 росіян права на постійне проживання в країні. Литовський департамент міграції цікавився в росіян поглядами щодо того, кому належить Крим і чи підтримують вони російське вторгнення в Україну. Ці особи поділяють погляди Кремля на війну, тому були позбавлені посвідок на проживання.