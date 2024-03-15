Мадара Пуке – представниця Латвійського управління з питань міграції – зауважила, що прикордонникам передали дані про приблизно 800 росіян. Вони не подали заявки, аби отримати право на перебування у Латвії.

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Якщо ці люди – досі у Латвії, їх депортують. Аби виїхати з території країни, вони матимуть 30 днів.

800 людей не отримали права на перебування в Латвії. Вони не подали заяви ні на постійне, ні на тимчасове проживання. У найближчі тижні буде зрозуміло, чи ці люди ще перебувають у Латвії. Якщо вони є, то будуть видані накази про виїзд на 30 днів,

– повідомила Пуке.

Окрім того, вона наголосила, що росіяни, які не склали іспит з латиської мови, можуть перебувати на території країни ще 2 роки. Далі рівень їхніх знань знову перевірять. Тоді вже буде загроза депортації.

Шрі-Ланка припиняє видавати візи росіянам

Цивілізований світ дедалі більше втомлюється від росіян. Вони намагаються зіпсувати все, до чого можуть дотягнутися. Зокрема, зневажають місцеві культури, не дотримуються законів країн, на території яких перебувають, відкривають нелегальні бізнеси. Шрі-Ланка, яка активно страждає від росіян, вже вирішила припинити видавати їм візи.