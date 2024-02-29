Незвичний напій Starbucks випустив з нагоди Китайського нового року. Однак лате зі свининою за лічені дні завоювало серця кавоманів. Люди з різних куточків світу хочуть його скуштувати.

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Як смакує лате зі свининою

Напій назвали Abundant Year Savory Latte. Його готують, поєднавши класичне еспресо, тепле молоко та соус Dongpo зі смаком тушкованої свинини. Окрім того, лате поливають соусом до м'яса, а також – прикрашають шматочком свинини. Наголошують, що напій смакує як улюблені м'ясні страви. Однак еспресо також відчувається.



Лате зі свининою / Starbucks China

Лате зі свининою приготували до Китайського нового року. У Starbucks зауважили, що така м'ясна кава – символ процвітання у 2024. Готуючи незвичне лате, поєднали новорічні та кавові традиції.

Місцеві та туристи охоче куштують новинку у світі лате. Водночас Starbucks критикують за надто високу ціну. Лате коштує приблизно 10 доларів. Люди зауважують, що за такі гроші у Китаї можна посмакувати справжньою свининою та запити її звичайним лате.