Необычный напиток Starbucks выпустил по случаю Китайского нового года. Однако латте со свининой за считанные дни завоевало сердца кофеманов. Люди из разных уголков мира хотят его попробовать.

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Какой на вкус латте со свининой

Напиток назвали Abundant Year Savory Latte. Его готовят, соединив классическое эспрессо, теплое молоко и соус Dongpo со вкусом тушеной свинины. Кроме того, латте поливают соусом к мясу, а также – украшают кусочком свинины. Отмечают, что напиток на вкус как любимые мясные блюда. Однако эспрессо также чувствуется.



Латте со свининой / Starbucks China

Латте со свининой приготовили к Китайскому новому году. В Starbucks заметили, что такой мясной кофе – символ процветания в 2024. Готовя необычное латте, соединили новогодние и кофейные традиции.

Местные и туристы охотно пробуют новинку в мире латте. В то же время Starbucks критикуют за слишком высокую цену. Латте стоит примерно 10 долларов. Люди отмечают, что за такие деньги в Китае можно насладиться настоящей свининой и запить ее обычным латте.