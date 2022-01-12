"Ланцюг соборності": українців в Чехії запрошують приєднатися до патріотичної акції

Посольство України в Чеській Республіці запросило взяти участь в акції, що об'єднає українців і друзів України у Чехії. Захід проведуть з нагоди Дня соборності України.

Посольство повідомило про це на своїй сторінці у фейсбуці. Відбудеться "Ланцюг соборності в Празі" 22 січня.

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Детальніше про акцію

Акцію проводять щороку. Цій традиції вже 32 роки. Вперше мільйони українців взялися за руки на знак єдності в день 71-річчя проголошення Акту злуки УНР і ЗУНР. У посольстві нагадали, що ця подія стала важливим кроком до проголошення української незалежності й відтоді є символом єдиної, сильної та вільної України.

22 січня українці та прихильники України розгорнуть на Карловому мосту 30-метровий синьо-жовтий прапор. Учасників заохочують також брати українську символіку зі собою.

Акція стартує о 12:00. Збір розпочнеться з 11:30 біля пам'ятника Карлу IV на початку Карлового мосту з боку церкви святого Климента.

Повний текст публікації Посольства України в Чеській Республіці

Шановна українська громадо!

Запрошуємо взяти участь в акції єднання українців та друзів України у Чехії з нагоди Дня соборності України: Ланцюг соборності в Празі.

Щороку 22 січня "живий ланцюг" соборності на мосту Патона у Києві символічно єднає лівий та правий береги Дніпра. Ми ж з вами символічно об'єднаємо два береги Влтави у Празі, підтримавши таким чином соборність України, а також подякувавши українським захисникам, які боронять зараз безпеку не лише України, але й цілої Європи, зокрема Чехії.

Акт злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки було проголошено в Києві 22 січня 1919 року. У ньому, зокрема, відзначалося: "Однині воєдино зливаються століттями одірвані одна від одної частини єдиної України – Західноукраїнська Народна Республіка (Галичина, Буковина, Угорська Русь) і Наддніпрянська Велика Україна. Здійснились віковічні мрії, якими жили й за які умирали кращі сини України. Однині є єдина незалежна Українська Народна Республіка".

Українців в Празі запрошують на патріотичну акцію / Зображення фейсбук Посольства України в Чехії