Квітникарі з Нідерландів вивели синьо-жовті тюльпани, присвячені Україні

Серед іншого Нідерланди славляться своїми безкраїми тюльпановими полями. Тепер там з'явився новий сорт цих квітів – "Україна".

Так, серед всеможливих забарвлень тюльпанів, квітникарі з Нідерландів вивели нове поєднання – у кольорах прапора України. Цей сорт квітів назвали "Тюльпаном "Україна"".

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Нідерландським селекціонерам вдалося вивести тюльпани, пелюстки яких забарвлені у синьо-жовтих тонах. Таким чином місцеві квітникарі долучилися до підтримки України у війні, яку розв'язала Росія.

Особливі тюльпани на виставці тюльпанів у Кекенхофі під назвою "Tulipa Ukraine", – підписали фото на сторінці нідерландських тюльпанів в Instagram.



Тюльпани "Україна" / Фото instagram