Так, среди всевозможных расцветок тюльпанов цветоводы из Нидерландов вывели новое сочетание – в цветах флага Украины. Этот сорт назвали "Тюльпаном "Украина"".

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Нидерландским селекционерам удалось вывести тюльпаны, лепестки которых окрашены в сине-желтых тонах . Таким образом, местные цветоводы присоединились к поддержке Украины в войне, которую развязала Россия.

Особые тюльпаны на выставке тюльпанов в Кекенхофе под названием "Tulipa Ukraine" – подписали фото на странице нидерландских тюльпанов в Instagram.