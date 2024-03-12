Це полегшить пасажирам процес придбання: "УЗ" запускає онлайн-продаж квитків у ще дві країни

"Укрзалізниця" оголосила, що квитки на поїзди з України до Австрії та Угорщини незабаром можна буде придбати онлайн. Продаж розпочнеться 18 березня, що стане значним кроком вперед для мандрівників, які шукають ефективні та зручні варіанти пересування між цими країнами.

Як можна буде придбати квитки на ці напрямки – дізнайтеся нижче у матеріалі.

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Квитки "УЗ" до Австрії та Угорщини будуть доступні онлайн

На першому етапі в онлайн-продажу будуть доступні квитки з України до Австрії та зворотно. Їх можна буде придбати через застосунок "Укрзалізниці". Щоб придбати квиток на прямий поїзд Київ-Відень, треба буде підтвердити акаунт через "Дію.Підпис".

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

При цьому, прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Деталі запуску

В "УЗ" також зазначили, що для приготувань до продажу квитків онлайн "Укрзалізниця" з 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

Квитки "УЗ" на поїзди з України до Австрії та Угорщини переходять в онлайн / Фото "УЗ"

Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож,

— зазначив голова правління АТ "УЗ" Євген Лященко.

"Укрзалізниця" також нагадала, що новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.