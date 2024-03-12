Як можна буде придбати квитки на ці напрямки – дізнайтеся нижче у матеріалі.

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Квитки "УЗ" до Австрії та Угорщини будуть доступні онлайн

На першому етапі в онлайн-продажу будуть доступні квитки з України до Австрії та зворотно. Їх можна буде придбати через застосунок "Укрзалізниці". Щоб придбати квиток на прямий поїзд Київ-Відень, треба буде підтвердити акаунт через "Дію.Підпис".

На другому етапі стануть доступними онлайн також квитки у сполученні Україна — Угорщина на поїзди, що прямують в Австрію транзитом через Угорщину, тобто Київ — Будапешт — Відень та Чоп — Будапешт — Відень.

При цьому, прямі сполучення Україна — Угорщина (Мукачево — Дебрецен, Мукачево — Будапешт, Чоп — Захонь) з'являться в застосунку трохи пізніше.

Деталі запуску

В "УЗ" також зазначили, що для приготувань до продажу квитків онлайн "Укрзалізниця" з 12 березня тимчасово призупиняє продаж квитків через каси на прямий поїзд Київ — Відень — Київ на дати відправлень, починаючи з 18 березня.

Квитки "УЗ" на поїзди з України до Австрії та Угорщини переходять в онлайн / Фото "УЗ"

Обмеження триватиме безпосередньо до відкриття онлайн-продажів. Тобто 18 березня продаж квитків відновиться на повну глибину продажів (20 діб) вже в онлайні. Тимчасове обмеження не торкнеться поїзда Чоп — Відень — Чоп. Станом на зараз, квитки на поїзд Чоп — Відень та зворотно доступні фактично на всі дати.

Після реалізації цього проєкту ще більше наших міжнародних рейсів стануть доступними онлайн і пасажирам більше не доведеться їхати до кас, щоб купити квиток та спланувати свою подорож,

— зазначив голова правління АТ "УЗ" Євген Лященко.

"Укрзалізниця" також нагадала, що новий прямий поїзд №143/146 Відень — Чоп — Відень має зручні стикування з нічними поїздами з Києва, Луцька та Рівного, а з Чопа до Відня прямує складом зі зручних сидячих вагонів з Wi-Fi.