Миттєва карма: сім'я з дітьми двічі спробувала "вкрасти" місце у літаку й поплатилася

Бен розповів, як сім'я з двома дітьми вирішила вкрасти його місця у літаку. Однак карма спрацювала справді миттєво. Користувачі мережі – у захваті від історії.

Плануючи політ до Сіетла (США) Бен подбав, аби мати комфортне місце біля вікна. Однак він не врахував, що за той час, доки шукатиме своє місце, втрутиться нахабна сім'я.

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Епічні деталі історії

Доки Бен перебував в активному пошуці сім'я розташувалася через весь ряд, зокрема, зайнявши його сидіння. Біля вікна посадили дівчинку. Бен спробував ввічливо пояснити, що це – його місце. Однак батько сімейства заявив, що вони з дружиною та дітьми хотіли б сидіти разом. Натомість Бену запропонували місце посередині.

Бен зауважив: якби політ був коротким, він би охоче пішов назустріч сімейству, проте летіти до Сіетла треба було 6 годин. Саме тому він наполіг на своєму й, зрештою, все-таки зайняв своє місце.

Після завершення посадки на борт заходить асистент і каже: "Сер, ми підвищили вам клас до першого, якщо хочете, можете взяти свої речі". Мама із сарказмом каже дитині, що після всього цього вона зможе отримати місце назад, на що співробітник авіакомпанії відповів, що сидіння біля вікна також було перерозподілено,

– заявив Бен.

Коли він прямував до свого нового місця, не стримався, аби не адресувати сімейству самовдоволену усмішку. Люди навколо були у захваті від такого повороту подій. Користувачі мережі також залишили море позитивних коментарів.