У 2024 році туристична сфера вперше повернулася на допандемійний рівень. Мандрівники раділи, що зможуть відвідати країни мрії. Працівники туристичної сфери налаштувалися на непоганий прибуток. Однак несподівано з'явилося чимало проблем. Не встигли всі оговтатися від аномальної спеки, як виникла нова проблема.

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Що сталося цього разу

Тепер туристів у Європі попереджують: варто бути готовими до ймовірних масштабних скасувань літніх авіарейсів. Серед найголовніших причин:

криза в роботі авіадиспетчерських служб аеропортів;

погода.



Туристам повідомили про нову проблему / Unsplash

Едді Вілсон – виконавчий директор Ryanair DAC – заявив про серйозні проблеми в авіадиспетчерських служб. Зокрема, серйозні проблеми почалися після початку пандемії коронавірусу.

Перші декілька тижнів літнього сезону, квітень і травень пройшли досить добре. Це було менше як 10%, тож ми змогли впоратися. Але за останні 10 днів щось сталося з боку організації або укомплектування персоналом. Ми, як і інші авіакомпанії, справлялися з 30% затримок з боку до диспетчерської служби,

– наголосив Вілсон.

Він додав, що ситуація – жахлива як для пасажирів, так і для авіакомпаній. Туристам варто зважати на це, плануючи свої літні мандрівки.

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