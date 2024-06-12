Турист обманув авіакомпанію й став зіркою мережі: курйозне відео

Британський танцівник Ділан Спрінгер розповів, як йому вдалося обдурити авіакомпанію й став зіркою тіктока. Хлопець провернув цілий трюк з багажем та вийшов з ситуації переможцем.

Курйозний інцидент стався в аеропорту острова Кос. Ділан готувався до мандрівки. Ніщо не віщувало лиха. Аж раптом хлопець побачив, як іншим пасажирам під час реєстрації виписують штрафи за багаж, який перевищує норму.

Зверніть увагу Три золоті правила виживання: бортпровідниця зі стажем поділилася цінним лайфхаком

Як хлопець обманув авіакомпанію

Платити Ділан не збирався. Натомість він вигадав лайфхак, як пронести на борт речі. Хлопець вирішив діяти за принципом все своє ношу… на собі. Спершу він обв'язав сорочку навколо талії, далі запхав сандалі під шкарпетки, розіпхав смаколики та книжки по кишенях, а зарядку заховав у худі.

Сподіваюся, вони не будуть витріщатися на мої ноги й не побачать, як сильно я роздуваюся,

– пожартував Ділан.

Як хлопець обманув авіакомпанію: дивіться відео

Ділану вдалося реалізувати свій план. Перш ніж зайти у літак, він "розпакувався" та поклав речі назад до сумки. Про свою аеропортну пригоду Ділан зняв мінівлог. Він став вірусним у мережі. Більшість фолловерів оцінили хитрість Ділана й назвали його генієм. Водночас були й ті, хто замислився: чи вартували ці декілька доларів того, аби так принижуватися.