Курьезный инцидент произошел в аэропорту острова Кос. Дилан готовился к путешествию. Ничто не предвещало беды. Вдруг парень увидел, как другим пассажирам во время регистрации выписывают штрафы за багаж, превышающий норму.

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Как парень обманул авиакомпанию

Платить Дилан не собирался. Вместо этого он придумал лайфхак, как пронести на борт вещи. Парень решил действовать по принципу все свое ношу ... на себе. Сначала он обвязал рубашку вокруг талии, дальше запихнул сандалии под носки, распихал вкусности и книги по карманам, а зарядку спрятал в худи.

Надеюсь, они не будут пялиться на мои ноги и не увидят, как сильно я раздуваюсь,

– пошутил Дилан.

Как парень обманул авиакомпанию: смотрите видео

Дилану удалось реализовать свой план. Прежде чем зайти в самолет, он "распаковался" и положил вещи обратно в сумку. О своем аэропортном приключении Дилан снял минивлог. Он стал вирусным в сети. Большинство фолловеров оценили хитрость Дилана и назвали его гением. В то же время были и те, кто задумался: стоили ли эти несколько долларов того, чтобы так унижаться.