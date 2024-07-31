Через наплив інстаграмерів: популярний курорт Швейцарії запроваджує обмеження

Відомий швейцарський гірськолижний курорт Церматт оголосив про нові обмеження для відвідувачів. Рішення було прийняте на тлі напливу туристів, які прагнуть зробити ідеальні фотографії для Instagram.

Нещодавній інцидент на курорті призвів до того, що наплив туристів, зосереджених виключно на тому, щоб зробити ідеальне фото на фоні Маттерхорну, завдав значної шкоди місцевому довкіллю. Гонитва за крутими знімками дедалі частіше призводить до того, що люди нехтують збереженням природи – це підкреслює необхідність підвищення обізнаності та відповідальних туристичних практик.

Читайте також Відпочивають мільярдери та голлівудські зірки: туристи хейтять найрозкішніший курорт ЄС

Туристи розтоптали унікальні квіти – будуть обмеження

Останніми роками Церматт бачить постійний потік туристів, які стікаються до озера Ріффельзее, щоб зробити фотографії на тлі легендарної гори Маттерхорн. Щодня в цю локацію прибувають тисячі осіб.

У червні та липні, коли літня спека розтоплює сніг в Альпах, на гірських луках з'являється приголомшливе видовище квітів, серед яких едельвейс, тирлич і золотий первоцвіт. На жаль, краса цього цвітіння знищується інтенсивним пішохідним рухом туристів, що призводить до виснаження ґрунту і помітної відсутності едельвейсів біля озера Ріффельсзее вже кілька років поспіль.

Озеро Ріффельзее / Фото AirPano

У відповідь на екологічні проблеми влада Церматту оголосила про обмеження доступу туристів до цієї території, щоб захистити дику природу і дати їй можливість відновитися.

Туристи мають дозвіл на відвідування цього місця, однак доступ до нього обмежений спеціально відведеними стежками, що ведуть до води. Трав'яниста територія огороджена від відвідувачів.

Нерідко закордоном виникає потреба негайно здійснити грошовий переказ рідним додому. Не кожен сервіс, що є сьогодні на ринку, може гарантувати швидкість надсилання коштів – інколи операція може тривати декілька днів. Але це не про! З ним гроші надійдуть за мить.