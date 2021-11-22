Купив права за 200 доларів: молодому українцю "світить" до 5 років тюрми у Польщі

Польські правоохоронці затримали у Варшаві 22-річного українця. Він пред'явив їм водійські права, але документи виявилияся підробленими.

Поліція зупинила автомобіль Skoda на вулиці Кохановського у варшавському районі Беляни. Водія попросили показати документи. Правоохоронці перевірили посвідчення – воно виявлося підробленим.

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Українець купив фальшиві документи

Через це водія негайно затримали й доставлено до поліцейського відділення на вулиці Стефана Жеромського. З'ясувалося, що той купив права у водія. За це він заплатив йому 200 доларів. Слідчі висунули українцю звинувачення за статтею про використання підробленого документа.

Інший українець допоміг поліції

Тепер справу розглядатиме суд. Водію загрожує покарання у вигляді штрафу, обмеження волі або й навіть в'язниця – на строк від 3 місяців до 5 років.

Напередодні у Польщі українець вчинив. Чоловік проходив повз банкомат й побачив, що з нього стирчать 5 тисяч злотих, а поруч нікого немає. Це сталося у місті Свіноуйсьце. Він одразу повідомив правоохоронців про забуті гроші. Поліція оцінила вчинок й подякувала йому за чесність. Згодом уся сума повернулися до свого власника – у відділок звернулася дружина поляка, який їх забув.