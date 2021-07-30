Сприймаючи європейські країни як еталон хорошого життя, безліч українців навіть не здогадуються, що у деякі їх регіони їхати справді не варто. Пропонуємо вашій увазі антирейтинг 10 найнебезпечніших міст Європи.

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№10 Глазго, Шотландія

Портове місто відоме не тільки цікавою архітектурою, але й високим рівнем злочинності. Показник вбивств у Глазго становить 19% важких злочинів у всій Шотландії. Протягом 2019 – 2020 років у місті було зареєстровано 81 854 випадки криміналу.

Глазго / Фото Hisour

№9 Таллінн, Естонія

Найбільше місто та столиця Естонії налічує всього близько 400 000 мешканців. Разом з тим, у 2018 році місцева поліція зафіксувала 24 267 важких злочинів, 40% з яких пов'язані з поділом майна та бізнес-діяльністю.

Таллінн / Фото Costa Kreuzfahrten

№8 Флоренція, Італія

У популярному для українців італійському напрямку Флоренції все не так красиво, як здається на перший погляд. Кримінал тут розвинений, мабуть, навіть більше, ніж туризм. У місті постійно фіксують рекордну для Європи кількість злочинів на сексуальному підґрунті. Разом з тим, щороку зростають випадки дрібних злочинів, зокрема кишенькових крадіжок.

Флоренція / Фото Rocchette

№7 Мілан, Італія

Ще одне популярне італійське місто є рекордсменом у кількості дрібних та великих крадіжок. Злочинці масово діють у туристичних локаціях, і Мілан минулого року зафіксував 6 697 жертв подібних злочинів на 100 000 осіб.

Мілан / Фото PIMCO

№6 Марсель, Франція

Портове місто на півдні Франції є однією з найбільших торгових точок світу. Рівень злочинності у Марселі в 5 разів перевищує середній показник по країні. Тут діє безліч кримінальних банд, а у північній частині міста взагалі відсутня правоохоронна система.

Марсель / Фото Fotolia

№5 Митровиця, Косово

Митровиця відома жорстокими заворушеннями на етнічному підґрунті між сербами та албанцями. Часто в одиничних та масових сутичках страждає мирне населення та гості міста. Через високий рівень контрабанди тут розгорнула свою діяльність найчисленніша кримінальна еліта.

Митровиця / Фото Tripadvisor

№4 Софія, Болгарія

У столиці Болгарії сконцентрована велика кількість фінансових шахраїв. Тут щодня фіксують крадіжки автомобілів, пограбування та махінації з банкоматами. Близько 45% всіх злочинів у Болгарії трапляються саме у Софії. Щоправда, статистика вбивств у цьому місті доволі низька – 1,71 на 100 000 осіб.

Софія / Фото Checkfelix

№3 Тбілісі, Грузія

З часів війни 2008 року між Грузією та Росією у Тбілісі суттєво знизився вплив правоохоронних органів на рівень правопорядку. Через це суттєво зріс рівень злочинності, зокрема у 2016 році 40,5% усіх злочинів траплялись саме у столиці. Великою проблемою тут є наркотрафік та вуличні угруповування.

Тбілісі / Фото Dentons

№2 Лондон, Велика Британія

Статистично Лондон є одним з найнебезпечніших міст у Європі. Тут фіксують великі показники насильства, зокрема напади на вулицях із застосуванням холодної зброї. Більш ніж 30% постійних мешканців міста бодай раз ставали жертвами нападів або інших насильницьких дій злочинців.

Лондон / Фото PlanetWissen

№1 Бредфорд, Велика Британія

Лідером антирейтингу найнебезпечніших міст Європи статистично є британський Бредфорд. Місцевий рівень злочинності на 177% більший, ніж по всій Великій Британії загалом. Злочини із застосуванням насильства займають 38% у загальній статистиці. У 2019 та 2020 роках суттєво почастішали випадки сексуального насилля – на 5% у порівнянні з минулими роками.

Цікавий факт! Саме у Бредфорді живе найчисленніша українська громада Великої Британії.