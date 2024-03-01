Магічна архітектура та приємні ціні: яке місто у ЄС – найбезпечніше для подорожей наодинці
Джерело:Travel off Path
Мандрівки – найкращий спосіб пізнати світ. Іноді можна відкласти омріяну подорож, бо немає компанії. Однак тревел-експерти наголошують: не варто боятися мандрівок наодинці. Це – чудовий досвід.
Столиці країн ЄС – одні з найбезпечніших та найцікавіших локацій для індивідуальних мандрівок. Очолює топ Прага – древнє та загадкове місто з тисячолітньою історією.
Зверніть увагу Закохає з першого погляду: яке місто у Європі – найбюджетніше для туризму
Чому Прага – найкраще місто для мандрівок наодинці
Прага – одне з найбезпечніших міст ЄС. Злочинність там існує, однак, як правило, мовиться про дрібні крадіжки. Рівень насилля у чеській столиці – дуже низький. Держдеп США присвоїв Чехії рекомендаційний рейтинг першого рівня.
Прага зачаровує своєю архітектурою / Unsplash
Мандрівникам рекомендують остерігатися кишенькових злодіїв. Однак після настання темряви на вулиці можна почуватися у безпеці. На щастя, нападів на туристів не фіксують.
Кожна вуличка нагадує телепорт у казку / Unsplash
Окрім того, Прага – доволі бюджетне місто. На один день мандрівки можна виділити 50 – 60 євро і цього вистачить. Місцеві ресторани вирізняються різноманіттям їжі та напоїв. Окрім того, можна придбати квиток на мандрівку корабликом, де передбачений шведський стіл.
Також наголошують, що Прага – соціальне місто. Люди тут дуже приязно ставляться до мандрівників й охоче спілкуються з ними. У чеській столиці – чимало кафе, барів та ресторанів. Там можна завести нові знайомства й знайти друзів.