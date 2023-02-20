Титул "театральної столиці" Іспанії заслужено належить Мадриду, адже тут налічується аж 84 театри. А на міжнародному рівні це місто посідає 5 місце після Бродвею у Нью-Йорку, Вест-Енду в Лондоні, Парижа та Буенос-Айреса.
Читайте також Як записатися в державний дитячий садочок в Польщі: корисні поради для батьків
Але й Барселона також не відстає. Тут – 56 театрів. Тож ділимося невеличкою добіркою, яка стане в пригоді мандрівникам-театралам.
Найкращі театри Барселони та актуальні вистави
Teatre Tívoli
- Вистава: Las jaula de las locas
- Сезон: 18 лютого – 16 квітня
- Ціна квитка: від 23 євро
Aquitània Teatre
- Вистава: Los monólogos de la vagina
- Сезон: 17 лютого – 12 березня
- Ціна квитка: від 16 євро
Sala Ars Teatre
- Вистава: La Casa de Bernarda Alba
- Сезон: 18 лютого – 26 березня
- Ціна квитка: від 16,50 євро
Teatreneu
- Вистава: Agencia Matrimonial 7 d’Amor
- Сезон: 18 лютого – 25 березня
- Ціна квитка: від 14,50 євро
Sala Pangolí Teatro
- Вистава: No me cantes, que no te quiero
- Сезон: 18 лютого – 2 квітня
- Ціна квитка: від 14 євро.
Ці театри та багато інших роблять Барселону містом, яке пропонує безліч різноманітних культурних подій як для місцевих, так і для туристів.