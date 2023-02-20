Титул "театральної столиці" Іспанії заслужено належить Мадриду, адже тут налічується аж 84 театри. А на міжнародному рівні це місто посідає 5 місце після Бродвею у Нью-Йорку, Вест-Енду в Лондоні, Парижа та Буенос-Айреса.

Читайте також Як записатися в державний дитячий садочок в Польщі: корисні поради для батьків

Але й Барселона також не відстає. Тут – 56 театрів. Тож ділимося невеличкою добіркою, яка стане в пригоді мандрівникам-театралам.

Найкращі театри Барселони та актуальні вистави

Teatre Tívoli

Вистава: Las jaula de las locas

Las jaula de las locas Сезон: 18 лютого – 16 квітня

18 лютого – 16 квітня Ціна квитка: від 23 євро

Aquitània Teatre

Вистава: Los monólogos de la vagina

Los monólogos de la vagina Сезон: 17 лютого – 12 березня

17 лютого – 12 березня Ціна квитка: від 16 євро

Sala Ars Teatre

Вистава: La Casa de Bernarda Alba

La Casa de Bernarda Alba Сезон: 18 лютого – 26 березня

18 лютого – 26 березня Ціна квитка: від 16,50 євро

Teatreneu

Вистава: Agencia Matrimonial 7 d’Amor

Agencia Matrimonial 7 d’Amor Сезон: 18 лютого – 25 березня

18 лютого – 25 березня Ціна квитка: від 14,50 євро

Sala Pangolí Teatro

Вистава: No me cantes, que no te quiero

No me cantes, que no te quiero Сезон: 18 лютого – 2 квітня

18 лютого – 2 квітня Ціна квитка: від 14⁣⁣ євро.

Ці театри та багато інших роблять Барселону містом, яке пропонує безліч різноманітних культурних подій як для місцевих, так і для туристів.