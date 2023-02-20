Титул "театральной столицы" Испании заслуженно принадлежит Мадриду, ведь здесь насчитывается 84 театра. А на международном уровне этот город занимает 5 место после Бродвея в Нью-Йорке, Вест-Энда в Лондоне, Парижа и Буэнос-Айреса.

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Но и Барселона тоже не отстает. Здесь – 56 театров. Поэтому делимся небольшой подборкой, которая пригодится путешественникам-театралам.

Лучшие театры Барселоны и актуальные представления

Teatre Tívoli

Спектакль: Las jaula de las locas

Las jaula de las locas Сезон: 18 февраля – 16 апреля

18 февраля – 16 апреля Цена билета: от 23 евро

Aquitània Teatre

Спектакль: Los monólogos de la vagina

Los monólogos de la vagina Сезон: 17 февраля – 12 марта

17 февраля – 12 марта Цена билета: от 16 евро

Sala Ars Teatre

Спектакль: La Casa de Bernarda Alba

La Casa de Bernarda Alba Сезон: 18 февраля – 26 марта

18 февраля – 26 марта Цена билета: от 16,50 евро

Teatroneu

Спектакль: Agencia Matrimonial 7 d'Amor

Agencia Matrimonial 7 d'Amor Сезон: 18 февраля – 25 марта

18 февраля – 25 марта Цена билета: от 14,50 евро

Sala Pangolí Teatro

Спектакль: No me cantes, que no te quiero

No me cantes, que no te quiero Сезон: 18 февраля – 2 апреля

18 февраля – 2 апреля Цена билета: от 14⁣⁣ евро.

Эти театры и многие другие делают Барселону городом, предлагающим множество разнообразных культурных событий как для местных, так и для туристов.