Найбільш недооцінене: яке місто у найщасливішій країні світу – прихована перлина

Фінляндію неодноразово визнавали найщасливішою країною світу. Туристів попереджують: якщо хочете насолодитися її містами без натовпів, їхати варто вже. Упродовж найближчих років популярність держави лише зростатиме.

Цікаво, що тривалий час туристичний потенціал Фінляндії взагалі недооцінювали. Водночас переломним став власне 2024 рік. Більшість популярних серед туристів локацій накрила аномальна спека. Тому мандрівники почали звертати увагу на північні локації.

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Чому Тампере – ідеальний варіант для вікенду

Зазвичай туристи їдуть до Гельсінкі. Водночас тревел-експерти наголошують: не варто обмежуватися самою лише столицею. У Фінляндії є що побачити, окрім Гельсінкі (хоча це місто, без сумніву, – прекрасне).

Недооціненою перлиною не лише Фінляндії, але й загалом Європи вважають місто Тампере, розташоване на півдні. Воно – друге за величиною на території країни.

Тампере – дуже комфортне для туристів. Там чудово розвинений громадський транспорт, а до багатьох must visit локацій можна добратися пішки. Окрім того, мандрівників у місті – наразі мало, тому не доведеться пробиратися крізь людські затори.



Тампере – найбільш недооцінене місто Європи / Unsplash

Серед найважливіших локацій у місті:

пороги Таммеркоскі (водний канал між озерами Нясіярві та Пюхяярві);

собор Тампере;

районі Фінлейсон (старовинне серце міста);

Пююніккі (аналог Центрального парку Нью-Йорка).

Також туристів закликають зайти у місцеві кондитерські та скуштувати там трюфелі та солону лакрицю.

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