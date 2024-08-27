Интересно, что длительное время туристический потенциал Финляндии вообще недооценивали. В то же время переломным стал собственно 2024 год. Большинство популярных среди туристов локаций накрыла аномальная жара. Поэтому путешественники начали обращать внимание на северные локации.

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Почему Тампере – идеальный вариант для уикенда

Обычно туристы едут в Хельсинки. В то же время тревел-эксперты отмечают: не стоит ограничиваться одной лишь столицей. В Финляндии есть что увидеть, кроме Хельсинки (хотя этот город, без сомнения, – прекрасный).

Недооцененной жемчужиной не только Финляндии, но и в целом Европы считают город Тампере, расположенный на юге. Он – второй по величине на территории страны.

Тампере – очень комфортный для туристов. Там прекрасно развит общественный транспорт, а ко многим must visit локаций можно добраться пешком. Кроме того, путешественников в городе – пока мало, поэтому не придется пробираться сквозь людские пробки.



Тампере – самый недооцененный город Европы / Unsplash

Среди важнейших локаций в городе:

пороги Таммеркоски (водный канал между озерами Нясиярви и Пюхьяярви);

собор Тампере;

районе Финлейсон (старинное сердце города);

Пююникки (аналог Центрального парка Нью-Йорка).

Также туристов призывают зайти в местные кондитерские и попробовать там трюфели и соленую лакрицу.

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