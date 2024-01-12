Три нові міста стали культурними столицями Європи у 2024 році: що вони пропонують туристам

Відразу три нові культурні столиці Європи офіційно вступають у свої повноваження у 2024 році. Цього разу цей титул приймають міста в Австрії, Естонії та Норвегії.

Цього року новими європейськими культурними центрами визнали Бад-Ішль (Австрія), Тарту (Естонія) та Буде (Норвегія). Чим може здивувати кожне з них та які туристичні магніти пропонують ці міста для відвідувачів — далі в матеріалі.

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Бад-Ішль (Австрія)

Це місто розташувалося на схід від Зальцбурга в історичній місцевості. Вперше за весь час титул культурної столиці Європи дістався містечку у внутрішньому альпійському регіоні. Головні його принади – гірські панорами, зелені луки влітку, сніжні вершини взимку та кришталево чисті озера.

Девіз Бад-Ішля як культурної столиці — "‎Сіль та вода". Історія австрійського міста тісно пов'язана з видобутком цього мінералу. На туристів цьогоріч тут чекають численні фестивалі та заходи. Їх присвятять регіональним традиціям. У Бад-Ішлі чудова природа завдяки альпійським озерам. Також тут можна відпочити на термальному курорті.

Бад-Ішль – австрійська перлина 2024 року / Фото Unsplash

Тарту (Естонія)

Це вже друге місто в Естонії, яке отримало почесне звання культурної столиці Європи. Першим був Таллінн у 2011 році. Цьогорічне гасло Тарту — "‎Мистецтво виживання". Цей слоган покликаний відобразити силу мистецтва, яка впливає на майбутнє Європи у важливих сферах життя. Саме у Тарту зародилась естонська пісня і театр, тому воно за правим вважається культурним осередком Естонії.

Фестивалі та заходи, які заплановані в місті на 2024 рік, присвятять актуальним для Європи питанням майбутнього розвитку. Це захист довкілля, популяризація науки та технологій.

Тарту чекає на туристів у 2024 році / Фото Unsplash

Буде (Норвегія)

Ще одна європейська культурна столиця 2024 року – норвезьке місто Буде. Вперше цей почесний титул отримує місто, розташоване за полярним колом. Культурна програма Буде об'єднана під гаслом ARCTICulation.

Для туристів підготували понад тисячу заходів та сотні культурних проєктів, присвячених історії та сучасному життю населення Арктики. Організатори сподіваються, що протягом року регіон відвідає півмільйона гостей.

Буде – осередок культури за полярним колом / Фото Unsplash

Титул культурної столиці Європи отримують європейські міста з 1985 року. Найкращих кандидатів відбирає незалежне журі. Завоювати це звання не просто: місто має запропонувати цікаву культурну програму на весь рік. За це воно отримує допомогу Євросоюзу в організації заходів, щоб залучити нових інвесторів та привабити туристів.

Торік звання культурної столиці Європи отримали грецьке місто Елефсін, румунська Тімішоара та угорський Веспрем.