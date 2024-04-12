Загублене в Альпах: яке казкове австрійське містечко варто відвідати навесні

Австрія – одна з найкращих країн для мандрівок навесні. Місцеві Альпи розквітають, а в затишних "загублених" містечках влаштовують колоритні свята. Однією з найпопулярніших локацій для відпочинку в Австрії є містечко Гальштат.

Добратися до Гальштата можна автобусом з Зальцбурга (з пересадкою у Бад-Ішлі). Загалом доведеться заплатити понад 15 євро. Окрім того, українські туроператори пропонують автобусні тури з зупинкою у Гальштаті.

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Що варто знати, збираючись у Гальштат

У містечку на постіній основі мешкає менше тисячі людей. Водночас щороку Гальштат відвідає близько мільйона людей. Казкове містечко настільки вразило китайських туристів, що вони вирішили збудувати його точну копію у себе на батьківщині.

Якщо ви плануєте провести канікули у Гальштаті, житло варто бронювати завчасно. У курортний сезон у місцевих готелях ніде яблуку впасти. Окрім того, туристам варто бути морально готовими до того, що доведеться ходити пішки: у Гальштаті є лише дві вулиці, на яких дозволений рух автомобілів.



Гальштат навесні – просто казковий / Unsplash

Казковий Гальштат ніби завмер в обіймах смарагдових Альп. Здається, що там зупинився час, а картинка навколо – настільки ідилічна, що можна засумніватися у її реальності. Гальштат розташований на березі озера Галльштеттерзее.

У горах над Гальштатом розташована одна з найдревніших у світі соляних шахт. Першу сіль тут почали видобувати ще до нашої ери. Щоб відвідати шахту, можна пройтися пішки у гори або піднятися фунікулером.

Центр Гальштату – телепорт у казку. Місцева ринкова площа – найпопулярніше місце. Мандрівники зауважують, що там – неймовірна атмосфера.