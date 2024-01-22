Доступність чи розкіш: які напрямки назвали найдешевшими та найдорожчими на 2024 рік

Початок року – чудовий час, щоб планувати подорожі на майбутнє. Саме для тих, хто обирає собі напрямок для мандрівки, експерти підготували рейтинг найдорожчих та найдешевших туристичних місць на планеті.

Команда проєкту Wethrift допомагає робити вигідні покупки онлайн. Цього разу вони проаналізували вартість подорожей на 2024 рік та склали рейтинг. То до яких міст у світі цього року вигідно подорожувати, а де доведеться добряче розщедритися – дізнаєтесь далі.

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Куди планувати подорож у 2024-му?

Щоб порівняти туристичні локації, фахівці враховували такі критерії: кількість та вартість прямих перельотів з різних країн, доступність транспорту, ціни на проживання, вартість їжі та відвідування культурних пам'яток.

Найдешевшими містами у 2024 році виявились:

Нью-Делі (Індія); Ханой (В'єтнам); Каїр (Єгипет); Стамбул (Туреччина); Хургада (Єгипет).

Індійське місто Нью-Делі стало лідером списку і визнане найдоступнішим туристичним напрямком. Дістатися до нього не складно, існує 145 авіамаршрутів із різних куточків світу. Можна підібрати найкращий рейс і доступну ціну.

Нью-Делі відоме своїми туристичними пам'ятками, історичними та релігійними локаціями, жвавими ринками й смачною кухнею. Середня ціна за повноцінний прийом їжі тут близько 2,4 долара, а проживання обійдеться приблизно 49 доларів. Головні туристичні пам'ятки можна відвідати за 64 долари в середньому. А проїзд на громадському транспорті обійдеться всього 40 центів за квиток.

Індія пропонує доступні мандрівки / Фото Pexels

Найдорожчими містами у 2024 році стали:

Флоренція (Італія); Белфаст (Велика Британія); Сідней (Австралія); Нью-Йорк (США); Лондон (Велика Британія).

Флоренція очолила рейтинг найдорожчих міст переважно через недешеве розміщення. За одну ніч тут можна заплатити в середньому близько 300 доларів. Але тут, безумовно, є на що подивитися. Відвідайте площу Мікеланджело, галерею Уффіці та базиліку Санта-Марія-дель-Фьоре. Щоправда, це також вийде недешево – до 180 доларів. Їжа у Флоренції також коштує немало: похід до супермаркету обійдеться 78 доларів, а одна страва в ресторані в середньому 16 євро.

Захоплива архітектура Флоренції / Фото Pexels

Нагадаємо, сервіс бронювання житла Booking.com представив свій рейтинг найкращих напрямків для подорожей 2024-го. На першому місці – японське місто Беппу. Якщо хочете побачити повний список найцікавіших туристичних локацій цього року – переходьте за посиланням.