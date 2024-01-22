Команда проєкту Wethrift допомагає робити вигідні покупки онлайн. Цього разу вони проаналізували вартість подорожей на 2024 рік та склали рейтинг. То до яких міст у світі цього року вигідно подорожувати, а де доведеться добряче розщедритися – дізнаєтесь далі.

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Куди планувати подорож у 2024-му?

Щоб порівняти туристичні локації, фахівці враховували такі критерії: кількість та вартість прямих перельотів з різних країн, доступність транспорту, ціни на проживання, вартість їжі та відвідування культурних пам'яток.

Найдешевшими містами у 2024 році виявились:

Нью-Делі (Індія); Ханой (В'єтнам); Каїр (Єгипет); Стамбул (Туреччина); Хургада (Єгипет).

Індійське місто Нью-Делі стало лідером списку і визнане найдоступнішим туристичним напрямком. Дістатися до нього не складно, існує 145 авіамаршрутів із різних куточків світу. Можна підібрати найкращий рейс і доступну ціну.

Нью-Делі відоме своїми туристичними пам'ятками, історичними та релігійними локаціями, жвавими ринками й смачною кухнею. Середня ціна за повноцінний прийом їжі тут близько 2,4 долара, а проживання обійдеться приблизно 49 доларів. Головні туристичні пам'ятки можна відвідати за 64 долари в середньому. А проїзд на громадському транспорті обійдеться всього 40 центів за квиток.

Індія пропонує доступні мандрівки / Фото Pexels

Найдорожчими містами у 2024 році стали:

Флоренція (Італія); Белфаст (Велика Британія); Сідней (Австралія); Нью-Йорк (США); Лондон (Велика Британія).

Флоренція очолила рейтинг найдорожчих міст переважно через недешеве розміщення. За одну ніч тут можна заплатити в середньому близько 300 доларів. Але тут, безумовно, є на що подивитися. Відвідайте площу Мікеланджело, галерею Уффіці та базиліку Санта-Марія-дель-Фьоре. Щоправда, це також вийде недешево – до 180 доларів. Їжа у Флоренції також коштує немало: похід до супермаркету обійдеться 78 доларів, а одна страва в ресторані в середньому 16 євро.

Захоплива архітектура Флоренції / Фото Pexels

Нагадаємо, сервіс бронювання житла Booking.com представив свій рейтинг найкращих напрямків для подорожей 2024-го. На першому місці – японське місто Беппу. Якщо хочете побачити повний список найцікавіших туристичних локацій цього року – переходьте за посиланням.