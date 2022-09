5 найцікавіших концертів Варшави, які заплановані на вересень 2022

Варшаву сміливо можна назвати фестивальною столицею Польщі. Протягом року тут проходить безліч культурних подій. Які ж заходи пройдуть у вересні – читайте у нашому матеріалі.

Зібрали для вас найцікавіші події та концерти, які пройдуть у Варшаві уже цього місяця. Що вибрати та куди піти у вересні, вибирайте з короткої афіші.

Афіша концертів Варшави на вересень 2022 року

ON AIR Festival

Коли: 9 – 10 вересня

Де: аеропорт Бемово

Квитки: від 289 злотих

Впродовж двох днів на двох сценах відвідувачів розважатимуть 30 артистів. На глядачів чекають виступи Line-up: Jamie xx, Jorja Smith, Tame Impala, The Kooks, Celeste, Faouzia, Röyksopp, Polo & Pan, Tash Sultana, The Comet is Coming, Alexandra Savior, Artur Rojek, Baasch, Kaśka Sochacka, Otsochodzi, Ralph Kaminski, Rubens, Tymek.

Alvaro Soler

Іспансько-німецький співак Альваро Солер знову виступить у Польщі. Гості зможуть розважитися під хіти "Sofia", "La Cintura" та "El Mismo Sol", які підкорили польські чарти.

Коли: 21 вересня о 19:30

Де: Torwar

Квитки: від 120 злотих

Biffy Clyro

Шотландський рок-гурт, музика якого впізнавана поєднанням експресивності, постпанку та хеві-металу, запалюватиме на варшавській сцені.

Коли: 22 вересня о 18:00

Де: Klub Stodoła

Квитки: від 129 злотих

Vancouver Sleep Clinic

Vancouver Sleep Clinic повертається до Польщі через 4 роки. Гурт з Австралії виступить у Варшаві в рамках промо свого нового альбому “Fallen Paradise”.

Коли: 29 вересня о 20:00

Де: Klub NIEBO

Квитки: від 90 злотих

LP

Американська співачка запланувала одразу три концерти у Польщі. LP виступить у Вроцлаві, Гданську та у Варшаві.