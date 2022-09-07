5 самых интересных концертов Варшавы, которые запланированы на сентябрь 2022 года
Источник:Warszawa Nasze Miasto
Варшаву смело можно назвать фестивальной столицей Польши. В течение года здесь проходит множество культурных событий. Какие мероприятия пройдут в сентябре – читайте в нашем материале.
Собрали для вас самые интересные события и концерты, которые пройдут в Варшаве уже в этом месяце. Что выбрать и куда пойти в сентябре, выбирайте из короткой афиши.
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Афиша концертов Варшавы на сентябрь 2022 года
ON AIR Festival
- Когда: 9 – 10 сентября
- Где: аэропорт Бемово
- Билеты: от 289 злотых
В течение двух дней на двух сценах посетителей будут развлекаться 30 артистов. Зрителей ожидают выступления Line-up: Jamie xx, Jorja Smith, Tame Impala, The Kooks, Celeste, Faouzia, Röyksopp, Polo & Pan, Tash Sultana, The Comet is Coming, Alexandra Savior, Artur Rojek, Baasch, Kaśka Sochacka, Otsochodzi, Ralph Kaminski, Rubens, Тимек.
Alvaro Soler
Испанско-немецкий певец Альваро Солер снова выступит в Польше. Гости смогут развлечься под хиты "Sofia", "La Cintura" и "El Mismo Sol", которые покорили польские чарты.
- Когда: 21 сентября в 19:30
- Где: Torwar
- Билеты: от 120 злотых
Biffy Clyro
Шотландская рок-группа, музыка которой узнаваема сочетанием экспрессивности, пост-панка и хэви-металла, будет зажигать на варшавской сцене.
- Когда: 22 сентября в 18:00
- Где: The Barn Club
- Билеты: от 129 злотых
Vancouver Sleep Clinic
Vancouver Sleep Clinic возвращается в Польшу через 4 года. Группа из Австралии выступит в Варшаве в рамках промосвоего нового альбома Fallen Paradise.
- Когда: 29 сентября в 20:00
- Где: Klub NIEBO
- Билеты: от 90 злотых
LP
Американская певица запланировала сразу три концерта в Польше. LP выступит во Вроцлаве, Гданьске и Варшаве.
- Когда: 14 сентября в 20:00
- Где: Torwar
- Билеты: от 150 злотых.