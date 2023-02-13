Куди піти та чим зайнятись у Гданську: ідеальний мінігайд для кількаденної мандрівки

Гданськ – найбільше портове місто Польщі, що має цікаву історію та неповторний морський дух. Його ще називають "польською морською столицею", адже місто розташоване на півночі держави, у Поморському воєводстві.

Хоча Гданськ омивається водами Балтійського моря, туристи зазвичай відвідують його не для того, щоб позасмагати та відпочити на пляжі. А насамперед через вологий морський клімат.

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Саме місто є відомим культурним та науковим центром Польщі, а також потужним транспортним вузлом північної частини країни. Гданськ приберіг для відвідувачів безліч пам'ятних місць, вартих уваги. Тож якщо ви запланували поїздку до Гданська на кілька днів, рекомендуємо список локацій, які неодмінно варто відвідати у цьому славетному місті.

Як доїхати до Гданська

У нинішніх реаліях, коли повітряний простір над Україною закритий, найвдалішим варіантом буде автобусний переїзд. Українські перевізники пропонують квитки на рейс "Львів – Гданськ" за 1300 – 1500 гривень. Час у дорозі – 13 – 20 год, залежно від рейсу та черги на кордоні. Тож рекомендуємо запастись терпінням.

Які місця відвідати

Після прибуття та поселення у готель чи хостел, першим ділом влаштуйте собі прогулянку до головної площі міста Długi Targ та вулиці Długa у районі Старого міста (Stare miasto). Тут на вас чекають різноколірні старі будинки із вузькими фасадами та гострими дахами, які є візитною карткою Гданська. На цій вулиці також можна побачити знамениту Ратушу із позолоченою статуєю Зигмунда Августа на вершині купола, Зелені та Золоті ворота, а також символ міста – фонтан Нептуна.

Якщо вам до душі оригінальні архітектурні пам'ятки, тоді не оминіть Браму-кран (Brama Żuraw). Цей портовий кран вважається одним із найдавніших збудованих у Європі, датований 14 століттям. Всередині будівлі нині розташований музей.



Брама-кран у Гданську (справа на фото) / Фото Pixabay

Далі рекомендуємо попрямувати на вулицю Маріацьку (Ulica Mariacka). Тут ви знайдете безліч затишних кав’ярень, крамничок, будинків з неординарними фасадами та галереї.

Вуличка веде до ще однієї архітектурної пам'ятки Гданська – Базиліки Пресвятої Діви Марії (Bazylika Mariacka). Варто піднятись 400 сходинками до оглядового майданчика дзвіниці Базиліки – звідти відкривається приголомшливий вид на місто.

Також за гарними краєвидами не завадить податись до Оглядового колеса у Старому місті.

Базиліка Пресвятої Діви Марії у Гданську / Фото Pixabay

Бажаєте відчути свіжий морський бриз у Гданську? Тоді вам до Пристані Бжежно (Brzeźno Molo), розташованої у курортному районі міста. Прогулянкові зони тут є улюбленими місцями для відпочинку біля моря як жителів міста, так і його гостей. Цікаво, що причал простягається на 100 метрів вглиб моря.

Де смачно поїсти

Який же Гданськ без традиційної польської кухні? Тож рекомендуємо відвідати ресторан Retman на вулиці Stągiewna, 1. Колоритна ресторація розташована на набережній, тож це ідеальне місце для світлин з відпустки. Апетитні страви у меню, що користуються популярністю серед туристів, включають борщ з фаршированими кльоцками та рибу (судак або форель).

У пошуках справжнього духу міста на березі моря завітайте також до стародавнього закладу Restauracja Kubicki на вулиці Wartka, 5. Відкритий 1918 року, цей ресторан відомий як найстаріший сімейний заклад міста. Свиняча ніжка та традиційні рибні страви тут смакують по-особливому добре.

Автор: студентка ЛНУ імені І. Франка Анастасія Доскоч