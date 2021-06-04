Куди піти під час вихідних у Варшаві

Після послаблення карантинних обмежень жителі Польщі можуть відвідувати культурні, мистецькі та розважальні заходи. Розповідаємо про цікаві події, які відбудуться у столиці 5 і 6 червня та нагадуємо про місця, де можна гарно провести час.

Варто зазначити, що правило стосовно обов'язкового носіння масок залишається чинним. Не слід забувати й про дотримання безпечної відстані.

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Куди можна буде сходити у Варшаві під час вихідних

Фестиваль морозива (Centrum Praskie Koneser) – відбуватиметься 5 і 6 червня з 12:00 по 20:00. Вхід – вільний.

Фестиваль чаю і чайного гриба (Centrum Praskie Koneser) – проходитиме 5 і 6 червня з 12:00 по 20:00. Вхід – вільний.

Фестиваль повітряних куль – це мальовниче видовище жителі зможуть спостерігати з 4 по 6 червня. Подія відбувається з нагоди 32 річниці парламентських виборів у Польщі. Вхід – вільний.



Гастрономічний і розважальний комплекс, що складається із закладів: Hocki Klocki, Wata Cukrowa, MNI Market і Splot Słoneczny – гостей чекатимуть у п'ятницю, суботу та неділю з 15:00 по 5:00.

Літні ночі на даху (аleje Jerozolimskie 123A, Level 27) – Level 27 запрошує на літні вечори на даху у п'ятницю, 4 червня. Початок – о 21:00. Вартість квитка складає 30 злотих (близько 225 гривень).

Виставка робіт вуличного художника Бенксі (Centrum Praskim Koneser) – відбуватиметься у п'ятницю з 11:00 по 21:00 та у суботу і неділю з 10:00 по 21:00. Повна вартість квитка – від 60 злотих (близько 450 гривень). Вартість входу зі студентським – від 45 злотих (близько 337 гривень).

Гравітаційна залізниця (Drawska 22) – на вихідних працюватиме з 10:00 до 20:00. Довжина маршруту перевищує 700 метрів, а вагони можуть розганятися до максимальної швидкості 36 кілометрів за годину. Вартість одного заїзду – від 8 злотих (від 60 гривень).

Нічний ринок (Towarowa 3) – на вихідних розважатимуть вулична їжа, бари та музичні зони з 17:00 до 23:00. Вхід – вільний.

День захисту дітей в Королівському замку – на Королівському шляху відкрили спеціальну екскурсійну доріжку для дітей, а в садах встановили анімації та ігрові зони. Це триватиме до 6 червня включно.

Ярмарки сніданків в Мокотув (Skwer AK Granat) і Жолібожі (aleja Wojska Polskiego 1) – гостей здивує широкий вибір високоякісних продуктів від кращих постачальників: овочі, фрукти, молочні продукти, м'ясо, сири. Жолібож запрошує 5 червня з 9:00 до 16:00, а Мокотув – з 10:00 по 17:00 6 червня.

Зоопарк – розміщений за адресою Ratuszowa 1/3. Працює з 9:00 до 18:00. Вхід коштує 30 злотих (приблизно 225 гривень). Пільговий квиток можна придбати за 12 злотих (близько 90 гривень)

Ботанічний сад на аleje Ujazdowskie 4 (Ogród Botaniczny UW) – відчинений з 10 по 20:00. Повний вхідний квиток вартує 20 злотих (150 гривень), а пільговий – 10 (75 гривень). Для студентів вхід є безкоштовним.

Ботанічний сад Польської академії наук (Prawdziwka 2) – очікує гостей з 9:00 по 20:00. Вхід коштує 16 (загальний) або 12 (пільговий) злотих. Це приблизно 120 або 90 гривень.

Сад на даху Центру науки Коперник (Wybrzeże Kościuszkowskie 20) – можна помилуватися краєвидами з 10:00 до 20:00. Вхід – вільний.

Сади Королівського замку (plac Zamkowy 4) – відчинені з 10:00 до 18:00. Вхід – вільний.

Сад на даху бібліотеки Варшавського університету (Dobra 56/66) – доступний для відвідування з 8:00 до 20:00. Вхід – вільний.

Ботанічні сади у Варшаві відчинені під час вихідних / Фото Unsplash