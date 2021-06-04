Стоит отметить, что правило об обязательном ношение масок остается в силе. Не следует забывать и о соблюдении безопасного расстояния.

Интересно Я слышу украинский язык в Варшаве каждый день, – львовянин о жизни и работе в Польше

Куда можно будет сходить в Варшаве во время выходных

Фестиваль мороженого (Centrum Praskie Koneser) – будет происходить 5 и 6 июня с 12:00 до 20:00. Вход – свободный.

Фестиваль чая и чайного гриба (Centrum Praskie Koneser) – будет проходить 5 и 6 июня с 12:00 до 20:00. Вход – свободный.

Фестиваль воздушных шаров – это живописное зрелище жители смогут наблюдать с 4 по 6 июня. Событие происходит по случаю 32 годовщины парламентских выборов в Польше. Вход – свободный.



Гастрономический и развлекательный комплекс, состоящий из заведений: Hocki Klocki, Wata Cukrowa, MNI Market и Splot Słoneczny – гостей ждут в пятницу, субботу и воскресенье с 15:00 по 5:00.

Летние ночи на крыше (аleje Jerozolimskie 123A, Level 27) – Level 27 приглашает на летние вечера на крыше в пятницу, 4 июня. Начало – в 21:00. Стоимость билета составляет 30 злотых (около 225 гривен).

Выставка работ уличного художника Бэнкси (Centrum Praskim Koneser) – пройдет в пятницу с 11:00 до 21:00 и в субботу и воскресенье с 10:00 до 21:00. Полная стоимость билета – от 60 злотых (около 450 гривен). Стоимость входа со студенческим – от 45 злотых (около 337 гривен).

Гравитационная железная дорога (Drawska 22) – на выходных будет работать с 10:00 до 20:00. Длина маршрута превышает 700 метров, а вагоны могут разгоняться до максимальной скорости 36 километров в час. Стоимость одного заезда – от 8 злотых (от 60 гривен).

Ночной рынок (Towarowa 3) – на выходных будут развлекать уличная еда, бары и музыкальные зоны с 17:00 до 23:00. Вход – свободный.

День защиты детей в Королевском замке – на Королевском пути открыли специальную экскурсионную дорожку для детей, а в садах установили анимации и игровые зоны. Это продлится до 6 июня включительно.

Ярмарки завтраков в Мокотув (Skwer AK Granat) и Жолибоже (aleja Wojska Polskiego 1) – гостей удивит широкий выбор высококачественных продуктов от лучших поставщиков: овощи, фрукты, молочные продукты, мясо, сыры. Жолибож приглашает 5 июня с 9:00 до 16:00, а Мокотув – с 10:00 до 17:00 6 июня.

Зоопарк – расположен по адресу Ratuszowa 1/3. Работает с 9:00 до 18:00. Вход стоит 30 злотых (примерно 225 гривен). Льготный билет можно приобрести за 12 злотых (около 90 гривен)

Ботанический сад на аleje Ujazdowskie 4 (Ogród Botaniczny UW) – открытый с 10 до 20:00. Полный входной билет стоит 20 злотых (150 гривен), а льготный – 10 злотых (75 гривен). Для студентов вход бесплатный.

Ботанический сад Польской академии наук (Prawdziwka 2) – ожидает гостей с 9:00 до 20:00. Вход стоит 16 (общий) или 12 (льготный) злотых. Это примерно 120 или 90 гривен.

Сад на крыше Центра науки Коперник (Wybrzeże Kościuszkowskie 20) – можно полюбоваться видами с 10:00 до 20:00. Вход – свободный.

Сады Королевского замка (plac Zamkowy 4) – открыты с 10:00 до 18:00. Вход – свободный.

Сад на крыше библиотеки Варшавского университета (Dobra 56/66) – доступен для посещения с 8:00 до 20:00. Вход – свободный.