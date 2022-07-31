Куди піти та чим розважити малечу у Відні

Відень – по-королівськи красивий, цікавий і різноманітний. Навіть найменшим гостям австрійської столиці тут є де розважитись, чим надихнутися і чому здивуватися.

Тож чи можна повноцінно відпочити з дитиною не на морі, а у великому місті? Можна, якщо йдеться про Відень. Тим паче, що з України до столиці Австрії запустили прямий автобусний рейс, що дозволяє вирватися за кордон з дітьми бодай на вікенд.

Варто знати Медичні послуги в Польщі: як купити ліки за рецептом та інші корисні поради

Короткий список цікавих парків та музеїв у Відні

Technisches Museum Wien — Музей техніки. Майже до усіх експонатів тут можна торкнутись та випробувати. А ще тут велика ігрова зона для дітей та кавою для матусь.



Technisches Museum Wien / Фото museos

Das Naturhistorische Museum Wien — Музей природознавства. Величезна колекція рослин, каменів, рептилій, "живих динозаврів" точно сподобається і дорослим, і малечі.



Das Naturhistorische Museum Wien / Фото ots

Tier​garten Schönbrunn — знаменитий віденський зоопарк. До речі, найкращий у Європі. Звірі тут живуть за межами кліток у величезних вольєрах.



Tier​garten Schönbrunn / Фото bvz

Motorikpark Wien — сучасний ігровий майданчик для діток. Лазанки, гойдалки, гірки – все те, що так полюбляє малеча.



Motorikpark Wien / Фото freizeitinwien