Так можно ли полноценно отдохнуть с ребенком не на море, а в большом городе? Можно, если речь идет о Вене. Тем более что из Украины в столицу Австрии запустили прямой автобусный рейс , позволяющий вырваться за границу с детьми хотя бы на уикенд.

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Краткий список интересных парков и музеев в Вене

Technisches Museum Wien – Музей техники. Почти всех экспонатов здесь можно коснуться и почти все можно опробовать. А еще здесь большая игровая зона для детей и кофе для мам.



Технический музей Вены / Фотографии музеев

Das Naturhistorische Museum Wien – Музей естествознания. Огромная коллекция растений, камней, рептилий, "живых динозавров" точно понравится и взрослым, и малышам.



Венский музей естественной истории / Фото ots

Tier garten Schönbrunn – знаменитый венский зоопарк. Кстати, самый лучший в Европе. Звери здесь живут за пределами клеток в огромных вольерах.



Зоопарк Шенбрунн / Фото bvz

Motorikpark Wien – современная игровая площадка для деток. Лазанки, качели, горки – все то, что так любят малыши.