Куди піти в Барселоні на Різдво: святкова афіша 2022 / 2023

Європейці особливо ставляться до святкування Різдва, а передріздвяний період – час, коли по усій Європі панує казкова атмосфера. І Іспанія – не виключення.

Якщо раптом ви вирішили зустрічати різдвяно-новорічні свята в Іспанії, вам точно буде чим там зайнятися і як розважитися. Наприклад, в одному з найкрасивіших міст країни – Барселоні – заплановано чимало атракцій як для місцевих жителів, так і для туристів. Тож куди піти у Барсі, аби сповна перейнятися різдвяною атмосферою?

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Різдвяна афіша Барселони 2022 / 2023

Різдвяні ярмарки

Ярмарок Санта-Лусія

Головний ярмарок міста. Тут ви знайдете дитячі іграшки, ялинки, прикраси та предмети ремесла.

Де: Перед Кафедральним собором

Коли: з 25 листопада до 23 грудня

Ринок Порт-Велл

Розташований поряд із пам'ятником Колумбу. На цьому ярмарку можна придбати як традиційні каталанські вироби, так і перекусити.

Коли: з 5 грудня до 5 січня

Різдвяна Барселона / Фото suitelife

Ярмарок Трьох королів

Відмінне місце, щоб придбати подарунки та іграшки. Є також кілька точок, щоб спробувати чуррос.

Коли: з 16 грудня до 6 січня

Де покататися на ковзанах

У парку розваг Тібідабо (Pl. del Tibidabo, 3, 4)

Коли: з 26 листопада до 5 січня

Вартість квитка: 5 євро

Різдвяна ковзанка у Порт-Велл (Moll de la Fusta, 08039)

Коли: з 5 грудня до 16 січня

У торговому центрі Finestrelles (Carrer de Sant Mateu)

Коли: з 25 листопада до 5 січня

Вартість квитка: 3 євро за 30 хвилин

Торговий центр L'Illa Diagonal (Avinguda Diagonal, 557)

Коли: з 26 листопада до 9 січня

Вартість квитка: 5 – 7 євро

Ковзанка Камп Ноу (Pista de Gel del FC Barcelona)

Вартість квитка: 15 євро

Різдвяні концерти і вертепи

Вертеп у Кафедральному соборі

Pla de la Seu, вхід через двері Санта-Еулалії на вулиці Bisbe

Коли: до 8 січня

Вхід безкоштовний

Сцена Різдва у музеї Фредеріка Мареса

Де: Plaça Sant Iu, 5

Коли: до 2 лютого

Вхід безкоштовний

Жива сцена Різдва Христового у Корбера-де-Льобрегат