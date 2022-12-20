Куди піти в Барселоні на Різдво: святкова афіша 2022 / 2023
Джерело:інстаграм Аліни Кабакової
Європейці особливо ставляться до святкування Різдва, а передріздвяний період – час, коли по усій Європі панує казкова атмосфера. І Іспанія – не виключення.
Якщо раптом ви вирішили зустрічати різдвяно-новорічні свята в Іспанії, вам точно буде чим там зайнятися і як розважитися. Наприклад, в одному з найкрасивіших міст країни – Барселоні – заплановано чимало атракцій як для місцевих жителів, так і для туристів. Тож куди піти у Барсі, аби сповна перейнятися різдвяною атмосферою?
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Різдвяна афіша Барселони 2022 / 2023
Різдвяні ярмарки
Ярмарок Санта-Лусія
- Головний ярмарок міста. Тут ви знайдете дитячі іграшки, ялинки, прикраси та предмети ремесла.
- Де: Перед Кафедральним собором
- Коли: з 25 листопада до 23 грудня
Ринок Порт-Велл
- Розташований поряд із пам'ятником Колумбу. На цьому ярмарку можна придбати як традиційні каталанські вироби, так і перекусити.
- Коли: з 5 грудня до 5 січня
Ярмарок Трьох королів
- Відмінне місце, щоб придбати подарунки та іграшки. Є також кілька точок, щоб спробувати чуррос.
- Коли: з 16 грудня до 6 січня
Де покататися на ковзанах
У парку розваг Тібідабо (Pl. del Tibidabo, 3, 4)
- Коли: з 26 листопада до 5 січня
- Вартість квитка: 5 євро
Різдвяна ковзанка у Порт-Велл (Moll de la Fusta, 08039)
- Коли: з 5 грудня до 16 січня
У торговому центрі Finestrelles (Carrer de Sant Mateu)
- Коли: з 25 листопада до 5 січня
- Вартість квитка: 3 євро за 30 хвилин
Торговий центр L'Illa Diagonal (Avinguda Diagonal, 557)
- Коли: з 26 листопада до 9 січня
- Вартість квитка: 5 – 7 євро
Ковзанка Камп Ноу (Pista de Gel del FC Barcelona)
- Вартість квитка: 15 євро
Різдвяні концерти і вертепи
Вертеп у Кафедральному соборі
- Pla de la Seu, вхід через двері Санта-Еулалії на вулиці Bisbe
- Коли: до 8 січня
- Вхід безкоштовний
Сцена Різдва у музеї Фредеріка Мареса
- Де: Plaça Sant Iu, 5
- Коли: до 2 лютого
- Вхід безкоштовний
Жива сцена Різдва Христового у Корбера-де-Льобрегат
- Вертеп виконують близько 200 мешканців Корбера, які відтворюють сцени Різдва.
- Де: Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat, Carrer del Canigó, 41
- Коли: до 15 січня
- Вартість входу: до 6 років – безкоштовно, до 14 років – 10 євро, дорослі – 15 євро.