Если вдруг вы решили встречать рождественско-новогодние праздники в Испании, вам точно будет чем там заняться и как развлечься. К примеру, в одном из самых красивых городов страны – Барселоне – запланировано немало аттракций как для местных жителей, так и для туристов. Куда пойти в Барсе, чтобы сполна проникнуться рождественской атмосферой?

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Рождественская афиша Барселоны 2022 / 2023

Рождественские ярмарки

Ярмарка Санта-Лусия

Главная ярмарка города. Здесь вы найдете детские игрушки, елки, украшения и предметы ремесла.

Где: Перед Кафедральным собором

Когда: с 25 ноября по 23 декабря

Рынок Порт-Уэлл

Расположен рядом с памятником Колумбу. На этой ярмарке можно приобрести как традиционные каталанские изделия, так и перекусить.

Когда: с 5 декабря по 5 января

Рождественская Барселона / Фото suitelife

Ярмарка Трех королей

Отличное место, чтобы купить подарки и игрушки. Есть также несколько точек, чтобы попробовать чуррос.

Когда: с 16 декабря по 6 января

Где прокатиться на коньках

В парке развлечений Тибидабо (Pl. del Tibidabo, 3, 4)

Когда: с 26 ноября по 5 января

Стоимость билета: 5 евро

Рождественский каток в Порт-Велл (Moll de la Fusta, 08039)

Когда: с 5 декабря по 16 января

В торговом центре Finestrelles (Calle de Sant Mateu)

Когда: с 25 ноября по 5 января

Стоимость билета: 3 евро за 30 минут

Торговый центр L'Illa Diagonal (Avinguda Diagonal, 557)

Когда: с 26 ноября по 9 января

Стоимость билета: 5 – 7 евро

Каток Камп Ноу (Pista de Gel del FC Barcelona)

Стоимость билета: 15 евро

Рождественские концерты и вертепы

Вертеп в Кафедральном соборе

Pla de la Seu, вход через дверь Санта-Эулалии на улице Bisbe

Когда: до 8 января

Вход бесплатный

Сцена Рождества в музее Фредерика Мареса

Где: Plaça Sant Iu, 5

Когда: до 2 февраля

Вход бесплатный

Живая сцена Рождества Христова в Корбера-де-Льобрегат