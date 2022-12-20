Если вдруг вы решили встречать рождественско-новогодние праздники в Испании, вам точно будет чем там заняться и как развлечься. К примеру, в одном из самых красивых городов страны – Барселоне – запланировано немало аттракций как для местных жителей, так и для туристов. Куда пойти в Барсе, чтобы сполна проникнуться рождественской атмосферой?
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Рождественская афиша Барселоны 2022 / 2023
Рождественские ярмарки
Ярмарка Санта-Лусия
- Главная ярмарка города. Здесь вы найдете детские игрушки, елки, украшения и предметы ремесла.
- Где: Перед Кафедральным собором
- Когда: с 25 ноября по 23 декабря
Рынок Порт-Уэлл
- Расположен рядом с памятником Колумбу. На этой ярмарке можно приобрести как традиционные каталанские изделия, так и перекусить.
- Когда: с 5 декабря по 5 января
Рождественская Барселона / Фото suitelife
Ярмарка Трех королей
- Отличное место, чтобы купить подарки и игрушки. Есть также несколько точек, чтобы попробовать чуррос.
- Когда: с 16 декабря по 6 января
Где прокатиться на коньках
В парке развлечений Тибидабо (Pl. del Tibidabo, 3, 4)
- Когда: с 26 ноября по 5 января
- Стоимость билета: 5 евро
Рождественский каток в Порт-Велл (Moll de la Fusta, 08039)
- Когда: с 5 декабря по 16 января
В торговом центре Finestrelles (Calle de Sant Mateu)
- Когда: с 25 ноября по 5 января
- Стоимость билета: 3 евро за 30 минут
Торговый центр L'Illa Diagonal (Avinguda Diagonal, 557)
- Когда: с 26 ноября по 9 января
- Стоимость билета: 5 – 7 евро
Каток Камп Ноу (Pista de Gel del FC Barcelona)
- Стоимость билета: 15 евро
Рождественские концерты и вертепы
Вертеп в Кафедральном соборе
- Pla de la Seu, вход через дверь Санта-Эулалии на улице Bisbe
- Когда: до 8 января
- Вход бесплатный
Сцена Рождества в музее Фредерика Мареса
- Где: Plaça Sant Iu, 5
- Когда: до 2 февраля
- Вход бесплатный
Живая сцена Рождества Христова в Корбера-де-Льобрегат
- Вертеп выполняют около 200 жителей Корбера, воспроизводящих сцены Рождества.
- Где: Pessebre Vivent de Corbera de Llobregat, Carrer del Canigó, 41
- Когда: до 15 января
- Стоимость входа: до 6 лет – бесплатно, до 14 лет – 10 евро, взрослые – 15 евро.