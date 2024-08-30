Місто розташоване у провінції Альберта в Канаді. Сухий закон там запанував ще у 1902 році. Тоді ніхто й гадки не мав, що заборона розтягнеться на століття.

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Чому заборона діяла так довго

Варто зауважити, що місто заснували члени Церкви Ісуса Христа Святих останніх днів. Вона забороняє вірянам пити алкоголь. За результатами дослідження 2021 року, понад 60% належать до церкви.

Мер Кардстона Меггі Кронен зізнався, що дуже схвильований. Він зауважив: це може змінити місто.

Це може дуже сильно змінити наше місто. Ми не дізнаємося, поки це не станеться. Чи є в мене страхи? Так. Але я довіряю людям. Зміни можуть бути хорошими, зміни можуть бути поганими – подивимося,

– заявив Кронен.

Заборону зняли під час голосування міської ради. "За" віддали свої голоси 5 депутатів, проти – 2.



У місті дуже схвильовані змінами / Unsplash

Перші алкогольні напої запропонував клієнтам ресторан High 5. Персонал зауважив, що вони – дуже схвильовані. Для міста це – історичний момент.