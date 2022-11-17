У Кракові визначили найкращі місця, де можна провести час з дітьми
Джерело:krakow.pl
З кожним роком у Кракові стає все більше місць, де комфортно почуваються найменші краків'яни та наймолодші туристи. Розповідаємо, які локації у місті цьогоріч отримали відзнаку "дружності" до сімей з дітьми.
Голосування "Місце, дружнє до сімей з дітьми" у Кракові пройшло уже вчетверте. В рамках ініціативи організатори визначили найкращі заклади культури, обслуговування та громадського харчування, де можна відпочити усією родиною. Результати показують, що все більше закладів створюють умови для дітей або розширюють свої пропозиції, орієнтовані на сім’ї.
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Найкращі місця у Кракові, де можна провести час з родиною
Так, 46 краківських місць отримали сертифікат та можливість позначити заклад спеціальною наклейкою. 9 з них втретє стали переможцями голосування, що дало їм право отримати титул "Надзвичайно дружнє місце для сімей з дітьми" та спеціальні статуетки, які вручив заступник очільника Кракова Анджей Куліг.
Найдружніші місця у Кракові для сімей з дітьми 2022
- Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz – ul. Krakowska 28
- Hotel Galaxy Kraków – ul. Gęsia 22a
- Kawiarnia "Dziórawy Kocioł" – ul. Grodzka 50
- Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie – ul. Wawrzyńca 15
- Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta – ul. Spławy 2
- Sala Obsługi Klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ul. Wadowicka 8W
- Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – os. Centrum C 10
Centrum Obywatelskie Centrum C 10 / Фото pixabay
- Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" – al. Żubrowa 15
- Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban – ul. Długa 48/21