У Кракові визначили найкращі місця, де можна провести час з дітьми

З кожним роком у Кракові стає все більше місць, де комфортно почуваються найменші краків'яни та наймолодші туристи. Розповідаємо, які локації у місті цьогоріч отримали відзнаку "дружності" до сімей з дітьми.

Голосування "Місце, дружнє до сімей з дітьми" у Кракові пройшло уже вчетверте. В рамках ініціативи організатори визначили найкращі заклади культури, обслуговування та громадського харчування, де можна відпочити усією родиною. Результати показують, що все більше закладів створюють умови для дітей або розширюють свої пропозиції, орієнтовані на сім’ї.

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Найкращі місця у Кракові, де можна провести час з родиною

Так, 46 краківських місць отримали сертифікат та можливість позначити заклад спеціальною наклейкою. 9 з них втретє стали переможцями голосування, що дало їм право отримати титул "Надзвичайно дружнє місце для сімей з дітьми" та спеціальні статуетки, які вручив заступник очільника Кракова Анджей Куліг.

Найдружніші місця у Кракові для сімей з дітьми 2022

Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz – ul. Krakowska 28

Hotel Golden Tulip Kraków Kazimierz / Фото momondo

Hotel Galaxy Kraków – ul. Gęsia 22a

Hotel Galaxy Kraków / Фото galaxyhotel

Kawiarnia "Dziórawy Kocioł" – ul. Grodzka 50

Kawiarnia Dziórawy Kocioł / Фото krakow.naszemiasto

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie – ul. Wawrzyńca 15

Muzeum Inżynierii i Techniki w Krakowie / Фото krakow.wyborcza

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta – ul. Spławy 2

Oddział Zewnętrzny Aresztu Śledczego Kraków-Nowa Huta / Фото sw.gov

Sala Obsługi Klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia – ul. Wadowicka 8W

Sala Obsługi Klientów Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia / Фото krakow.wyborcza

Centrum Obywatelskie Centrum C 10 – os. Centrum C 10



Centrum Obywatelskie Centrum C 10 / Фото pixabay

Centrum Edukacji Ekologicznej "Symbioza" – al. Żubrowa 15

Centrum Edukacji Ekologicznej Symbioza / Фото symbioza-krakow

Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban – ul. Długa 48/21

Krakowska Jaskinia Solna Agnieszka Urban / Фото krakowskajaskiniasolna